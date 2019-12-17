أهالي عامودا: وحدات حماية الشعب هي عمِاد القوة لشعوب المنطقة

يشنُّ الاحتلال التركي منذ 9 تشرين الأول الفائت هجمات على مناطق شمال شرق سوريا، ويستهدف عبر هجماته شعب المنطقة بكل مكوناته. كما تحاول تركيا عبر لقاءاتها الدبلوماسية تشويه وحدات حماية الشعب والمرأة التي دافعت عن شعب المنطقة وحافظت على الوحدة الوطنية ضمن سوريا.

أردوغان دعم وساند الإرهاب

وشدّد بهذا الصدد أبناء ناحية عامودا على ضرورة دعم وحدات حماية الشعب والمرأة، ودعوا كافة الشبّان والشبات للانخراط ضمن صفوفهم. المواطن أحمد شيخموس أوضح: "أنّ محاولات الدولة التركية لضم وحدات حماية الشعب إلى لوائح الإرهاب في اجتماع حلف الناتو باءت بالفشل"، وقال: "العالم أجمع على دراية بأنّ من حارب الإرهاب وقضى عليهم هم مقاتلو وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية، وأردوغان هو من دعم وساند الإرهاب".

واستنكر أحمد شيخموس القصف التركي الذي طال ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء وأدت لاستشهاد 10 مدنيين، من بينهم 8 أطفال في 2 كانون الأول الجاري، وقال: "من يقتل الأطفال هو الإرهابي، فتركيا ومرتزقتها يقتلون المدنيين وينهبون ويسلبون ممتلكاتهم".

ولفت شيخموس أن وحدات حماية الشعب والمرأة حمت وتحمي كافة المكونات دون استثناء، وبيّن: "الدولة التركية تحارب تطلعات الشعب في شمال وشرق سوريا من خلال استهدافها لوحدات حماية الشعب".

وحدات الحماية هم أبناؤنا وبناتنا

وركّز أحمد شيخموس على ضرورة تعزيز قوة وحدات حماية الشعب والمرأة وانضمام الشبان والشابات في صفوفها، وقال: "نحن كشعب ندعم الوحدات لأنهم أبناؤنا وبناتنا ونقف إلى جانبهم". ودعا كافة الشبان في الخارج للعودة إلى الوطن والانخراط إلى في صفوف وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية لحماية ذويهم وشعبهم من الهجمات التركية.

ومن جانبها ناشدت المواطنة جازية بري الشبان لعدم المكوث في البيت والخروج إلى ميادين الحرب إلى جانب وحدات حماية الشعب والمرأة وحمل السلاح للدفاع عن أرضهم.

وقالت المواطنة دلشا حج يونس: "وحدات حماية الشعب والمرأة هي سندنا، وأناشد كافة أبناء الشعب الكردي والفئة الشابة بشكل خاص لحمل السلاح والانخراط ضمن صفوف وحدات حماية الشعب والمرأة".

(كروب/أ ب)

ANHA