أهالي شيراوا خلال تشييع علي منلا... يُحمّلون المنظمات الدولية والحقوقية مسؤولية المجازر التركية

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصف القرى المكتظة بالمدنيين بشكل شبه يومي في ناحية شيراوا وشرا بمقاطعة عفرين، بالإضافة إلى قصف قرى الشهباء.

وخلال مراسم تشييع جثمان الشهيد المدني علي منلا الذي استشهد جراء قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية أقيبة صباح أمس الاثنين، استنكر عدد من الأهالي الهجمات التركية، وحمّلوا المنظمات الدولية المسؤولية حيال صمتها عن انتهاكات وجرائم الدولة التركية بحق المدنيين في عفرين والشهباء.

المواطنة وداد محمد من أهالي مقاطعة عفرين والتي هُجِّرت من ديارها وتقطن في ناحية شيراوا أكدت بأن الدولة التركية المحتلة تسعى من خلال قصفها لقرى ناحية شيراوا إلى إفراغ الناحية والقرى التابعة لها من السكان.

وشددت وداد على أن "القرى التي تقع على حدود عفرين في ناحية شيراوا تدفع ثمن ما يحدث في ريف حلب وإدلب من قصف جوي ومدفعي من قبل النظام السوري والقوات الروسية".

بدوره قال المواطن محمد كنجو: "الاحتلال التركي يقصف القرى الآهلة بالمدنيين ويهدف إلى إفراغ القرى من الأهالي بالإضافة لسرقة الممتلكات كما فعل في مدينة عفرين، لكن الأهالي في ناحية شيراوا صامدون ويقاومون في وجه القصف الذي يستهدفهم، مؤكدين بذلك تمسكهم بأرضهم وعدم التخلي عنها".

كنجو حمّل المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان مسؤولية الجرائم التي ترتكبها تركيا بحق المدنيين في عفرين والشهباء، وذلك لصمتها حيال انتهاكات الدولة التركية ومرتزقتها.

ومن جانبها استنكرت المواطنة نهلة قاسم هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على قرى ناحية شيراوا وطالبت المنظمات الدولية بالخروج عن صمتها وإيقاف ممارسات الاحتلال التركي بحق قرى ناحية شيراوا.

وفي الختام أكدت المواطنة أسليحان علي بأن قصف الاحتلال التركي يستهدف المدنيين العزل، وبأنه في الوقت الذي يدعو الشعب الكردي فيه إلى الأمان والسلام، يهدف الاحتلال التركي إلى إبادة هذا الشعب وتهجيره وإجراء تغيير ديمغرافي لمناطقه.

والجدير بالذكر أن جيش الاحتلال التركي والمرتزقة ارتكبوا مجزرة بحق أطفال ناحية تل رفعت بتاريخ 2 كانون الثاني المنصرم راح ضحيتها 10 مدنيين بينهم 8 أطفال، بالإضافة إلى استشهاد طفل آخر الأسبوع المنصرم، فيما استشهد المواطن المسن علي منلا يوم أمس الاثنين خلال قصف الاحتلال التركي لمنزله في قرية أقيبة.

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ANHA