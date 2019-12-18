أهالي زركان: لن نترك ديارنا لتوطين المرتزقة فيها

يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من داعش وجبهة النصرة في شن هجماتهم على ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة في إقليم الجزيرة بالرغم من وقف إطلاق النار المعلن الذي يبقى حبراً على ورق فقط. وبسبب القصف المستمر، يُواجه أهالي الناحية خطراً كبيراً، حيث يستهدف الاحتلال التركي ومرتزقته منازل وممتلكات الأهالي بالمدافع والصواريخ، ويقول أهالي الناحية أنه بالرغم من الخطر المُحدق بنا، إلا أننا لن نترك أرضنا لتحتلها تركيا ومرتزقتها.

لسنا إرهابيين نحن أصحاب هذه الأرض''

تقول عمشة حسين البالغة من العمر 80 عاماً، وهي أم لمقاتلَين استُشهدا في ثورة روج آفا، وتعيش في زركان بالرغم من القصف المستمر "يومياً نتعرض للقصف، وعلى الرغم من القصف إلا أننا مُصرّون على عدم ترك ديارنا وأرضنا، أنا أم لشهيدين، أبنائي رووا هذه الأرض بدمائهم، سنضحي بكل ما نملك من أجل حماية أرضنا، إلى متى ستستمر وحشية الدولة التركية هذه؟، نحن لسنا إرهابيين، نحن أصحاب هذه الأرض، ولن نسمح للاحتلال ومرتزقته ليحتلوا أرضنا، قبل هذه الهجمات كنا نعيش في الجنة، ولكنهم اليوم يسعون لتحويل حياتنا إلى جهنم، يجب على الكرد أن يتّحدوا في وجه هذه الهجمات، وأن يُخرجوا الاحتلال من هذه الأرض المباركة".

'يومياً نتعرض للقصف'

غزالة أحمد أم لثلاثة أطفال أشارت بأن أطفالهم يخافون كثيراً عندما يقصف الاحتلال التركي ومرتزقته المنطقة، وتابعت بالقول "منذ بدء الهجمات على كري سبي/تل أبيض، وسري كانيه لم ننعم بالأمن في زركان، الدولة التركية تقول بأنها لا تشن الهجمات، ولكنهم يكذبون، هم يقصفوننا يومياً، قبل الهجمات كنا نعيش بأمان، والآن ليس هناك أيّ أمان في المنطقة، نحن لسنا بحاجة إلى (منطقة آمنة)،والذين يدعون إلى إقامة هذه المنطقة هم من دمروا أمن المنطقة، فهم تحت اسم (المنطقة الآمنة) أخلوا مرتزقتهم إلى مناطقنا، وحياتنا الآن مهدّدة، لكن وبالرغم من ذلك لن نخرج من ديارنا، منذ 8 أعوام ونحن نخوض ثورتنا ونحقّق مكتسباتنا، وهم اليوم يحاولون النيل من هذه الثورة ومكتسباتها، لكننا لن نسمح لهم بذلك، وسنقاوم".

'الصاروخ وقع قرب منزلي ولكنني مع هذا لن أترك منزلي'

ومن جانبه يقول علي سيد علي الذي سقط صاروخين أطلقهما الاحتلال التركي بالقرب من منزله يقول "الدولة التركية تستهدف أخوة الشعوب في المنطقة، هم يسعون لطردنا من ديارنا وأرضنا لتوطين المرتزقة فيها، وصمت المجتمع الدولي حيال هذه الهجمات والممارسات يعني أنهم شُركاء تركيا في انتهاكاتها، لن نسمح بتغيير ديمغرافية مناطقنا، فهذا أمر غير مقبول، حيث يتم استهداف الشعب وقتله، يجب أن يتم تقوم القوى الدولية بواجبها، صواريخ الاحتلال التركي سقطت بالقرب من منزلي، ومع هذا لن أترك منزلي للمرتزقة".

(د ج)

ANHA