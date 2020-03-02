أهالي زركان يتنكرون للانتهاكات التركية بحق القائد أوجلان

تتواصل ردود الفعل المنددة بالعزلة المشددة على القائد أوجلان, وخاصة بعد ورود أنباء عن الحريق الذي اندلع في جزيرة إمرالي، حيث يُحتجز أوجلان, ونُظمت تظاهرات حاشدة في مدن ومناطق شمال وشرق سوريا تنديداً واستنكاراً , مطالبين بالكشف عن مصير أوجلان.

وفي هذا السياق التقت وكالة أنباء "هاوار" مع عدد من أهالي ناحية زركان المشاركين في خيمة الاعتصام في مدينة الحسكة.

قال فتحي سليمان: "أرادوا من وراء هذا الحريق, كسر معنويات الشعب الكردي، لكن لا أحد يستطيع النيل من إرادتنا".

وتابع سليمان: "نحن كأهالي مقاطعة الحسكة والنواحي التابعة لها, سنواصل التظاهر، ونعمل على إظهار حقيقة الأعمال الإجرامية التي يقوم بها السلطان العثماني, وانتهاكات السلطات التركية بحق القائد أوجلان"

ويضيف حسين حسين "نحن أبناء شمال وشرق سوريا بكل مكوناتهم من كرد , عرب, سريان نستنكر وندين الحريق المفتعل من قبل تركيا".

وناشد حسين المنظمات الدولية والإنسانية إلى الضغط على تركيا لرفع العزلة والكشف عن مصير أوجلان بالقول: "نناشد المنظمات الدولية بالضغط على الدولة التركية لإنهاء العزلة والاطمئنان على صحة القائد".

بدورها قالت سلمى أحمد: "هدف الدولة التركية هو القضاء على طموحات الشعب والقضاء على فكر وفلسفة القائد أوجلان, وبينت أن كل مكونات شمال وشرق سوريا سيواصلون النضال متمسكين بفكر أوجلان, يعملون على نشر أفكاره الديمقراطية في كل زمان ومكان.

وختمت حديثها بالقول: "سنواصل الفعاليات والتظاهرات والنشاطات حتى نطمئن على صحة القائد".

(ر ح)

ANHA