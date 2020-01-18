أهالي دير الزور يستذكرون سبعة من شهداء معركة دحر الإرهاب

وتوجه الأهالي وممثلون عن مجلس عوائل الشهداء والمؤسسات المدنية إلى مزار الشهيد خضر الحمادة بمنطقة أبو خشب بريف دير الزور، للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد المناضلين الشهيد أحمد العلكة، عبد الناصر النائب، محمد سعيد العط الله، حمد العزيز، مطر النجم، زهير الفياض والشهيد عبد الجاسم الذين استشهدوا خلال مشاركتهم في معركة دحر الإرهاب.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت وعرض عسكري قدمه مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية، تلتها كلمات باسم مجلس المرأة، ومجلس عوائل الشهداء وكلمة وحدات حماية الشعب.

الكلمات توجهت بالعزاء لذوي الشهداء، وأكّدت على المضي على نهج الشهداء حتى تحقيق أهدافهم.

كما أشادت الكلمات بتضحيات الشهداء في سبيل حماية وأمن المنطقة وشعبها، وناشدت لتعزيز أخوة الشعوب والتصدي لكافة أشكال الاحتلال.

وانتهت المراسم بالشعارات التي تحيي الشهداء.

ANHA

(ي ش/ك)