أهالي حي الشيخ مقصود يجددون المطالبة بالكشف عن صحة القائد أوجلان

خرج اليوم أهالي القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب في تظاهرة حاشدة للمطالبة بالكشف عن صحة وسلامة القائد عبد الله أوجلان، بعد أبناء عن نشوب حريق في جزيرة إيمرالي حيث يحتجز القائد فيها منذ 21 عاماً.

وتجمع المئات من أهالي القسم الشرقي في ساحة كراج عفرين بالحي رافعين صور القائد أوجلان.

كما ورفع المتظاهرون يافطات كتب عليها "قائدنا... حياتنا، بالإرادة والمقاومة سنُفشل المؤامرة على القائد APO".

وانطلقت التظاهرة من أمام كراج عفرين وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد أوجلان وتطالب بحريته، حيث جاب المتظاهرون شارع السوق، وتوجهوا صوب ساحة الجبانات بالقسم الشرقي، ومن ثم توجهوا إلى دوار القائد أوجلان.

وعند وصولهم إلى الدوار وقفوا دقيقة صمت، وهناك ألقى عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية مرعي شبلي كلمة أشار فيها إلى الممارسات والانتهاكات اللا إنسانية التي تتبعها الحكومة التركية بحق القائد عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي، وقال "مهما فعلت الدولة التركية نحن سائرون على نهج وفكر القائد عبد الله أوجلان، لأن أوجلان هو من رسم لنا طريق الحرية والديمقراطية، وبفكره وفلسفته سننتصر وسنفشل جميع المخططات الفاشية التركية".

من جهتها طالبت عضوة مجلس الشهيدة شيلان في القسم الشرقي كلستان شيخو المنظمات الحقوقية ومنظمة CPT بالتوجه إلى جزيرة إيمرالي واللقاء بالقائد عبد الله أوجلان والكشف عن صحته بعد نشوب حريق مفتعل في جزيرة إيمرالي، ورفع العزلة المفروضة على القائد أوجلان بأسرع وقت.

وانتهت التظاهرة بترديد شعارات تنادي بحرية القائد أوجلان.

(ع س- س ر/ل)

ANHA