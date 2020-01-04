أهالي حلب: الهجمات التركية على الكرد ستنكسر بوحدةِ الصفّ الكرديّ

استطلعَ مراسلو وكالتنا ANHA آراء عدد من أهالي حي الأشرفية بمدينة حلب حول وحدة الصفّ الكرديّ، وحماية القضيّة الكرديّة.

وفي هذا السياق قالَ الموطنُ محمّد سليمان حمو: "هدف الدّولة التّركيّة هي ؟إبادة الكرد، تريد القضاء عليهم وعلى لغتهم وثقافتهم، ونطالب جميع الأحزاب الكرديّة أن يجتمعوا مع بعضهم البعض، وأن يصلوا إلى حلّ ينهي هجمات وممارسات الدّولة التّركيّة ومرتزقتها على الشّعب الكرديّ".

وحول استمرار الهجمات التّركيّة على الكرد، نوّه حمو إلى أنّ تلك الهجمات ستنكسر بوحدة الصّفّ الكرديّ.

كما تطرّقَ المواطن أحمد رشيد إلى المرحلة الّتي يمرّ بها الشّعب الكرديّ والممارسات الّتي تقوم بحقّهم، بالقول: "هذه المرحلة الحسّاسة الّتي نمرّ بها هي مرحلة إبادة، وعلى الأحزاب أن يوحّدوا الصّفوف؛ لأنّ البقاء على هذا الوضع سيكون خطراً على الشّعب الكرديّ، نطلب منهم أن يكونوا كلمة واحدة، ورأي واحد، وفكر واحد".

أمّا المواطن رمزي محمّد أشار إلى أنّ هناك بعض الأحزاب يفكّرون بمصالحهم الشّخصيّة قبل قضيّتهم، وهذا ليس من أخلاق الكرد، يجبُ أن يفكّروا بمصلحة شعبهم؛ لأنّهم اليوم يمرّون بمرحلة إبادة عرقية وثقافيّة، وحماية الشّعب واجب على جميع الأحزاب، والقضيّة الكرديّة هي أساس لإثبات وجود الكرد على الأرض، لذلك لا سبيل سوى الوحدة الوطنيّة.

وطالب المواطن حنّان سيدو أن تكون جميع الأحزاب يداً واحدة من أجل حماية القضيّة الكرديّة وحقوقها، وأن تستنكرَ هجمات جيش الاحتلال التّركيّ على شعوب المنطقة عامّة، والشّعب الكرديّ خاصةً.

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ANHA