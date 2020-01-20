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أهالي حلب يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهيد محمد حسين

قدّم المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية واجب العزاء لذوي الشهيد محمد حسين الذي استشهد أثناء تأديته لمهامه العسكرية في الحي، وذلك تحت خيمة العزاء المنصوبة أمام منزله في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.
خبر 2020-01-20T17:16:00 حلب

وهناك وقف الأهالي دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمات منها كلمة باسم قوى الأمن الداخلي من قبل هيفاء قرط، وباسم قوات حماية المجتمع ألقاها محمد إيبش، وباسم مؤتمر ستار  ألقتها زينب علي، وباسم مجلس عوائل الشهداء ألقتها فاطمة سليمان، ومجلس الأشرفية  ألقاها صلاح أحمد، حيث قدّمت الكلمات بمجملها العزاء لذوي الشهيد متمنية لهم الصبر والسلوان.

وأشادت الكلمات في ذكرى هجمات الاحتلال التركي على عفرين بدور الشهداء في التصدي للغزو التركي وحماية الأهالي من المجازر، مؤكدة أن مقاومة العصر التي مازالت مستمرة ستنتصر بروح الشهداء وإرادة المقاتلين السائرين على طريق رفاقهم.

من جانبه تحدث ابن الشهيد شورش حسين وقدّم الشكر لكافة المعزين، معاهداً على مواصلة نهج والده الشهيد في الدفاع عن الأرض والشعب وحماية مكتسبات الشهداء.

 (ح م/ل)

ANHA


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