أهالي حلب يشيّعونَ جثمان الشّهيد وليد إلى مثواه الأخير

وتجمّع مئاتُ من أهالي حيّي الشّيخ مقصود والأشرفيّة أمام مشفى ياسين ياسين الواقعة في حي الشّيخ مقصود بمدينة حلب؛ لتشييع جثمان المقاتل في صفوف وحدات حماية الشّعب وليد زينب الاسم الحقيقيّ وليد منان تمر الّذي استشهد بتاريخ 4 كانون الثّاني الجاري.

انطلق موكب التّشييع أمام مشفى ياسين ياسين بترديد الشّعارات الّتي تمجّد الشّهداء، ومن ثمّ تجوّل موكب التّشييع في شوارع الحي رافعين أعلام وحدات حماية الشّعب والمرأة وحركة المُجتمع الدّيمقراطيّ.

وبعد وصول موكب التّشييع إلى المقبرة الواقعة في قرية بنو بحي شيخ مقصود، قدّم المقاتلون والمقاتلات عرضاً عسكريّاً، ثمّ تحدّثت الرّئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشّهداء آيتان رشو وتقدّمت بالعزاء لذوي الشّهيد وليد .

وقالت آيتان إنّ الشّهداء هم الّذين رسموا طريق الحرّية لكافّة الشّعوب، وإنّ عفرين وتل أبيض وسري كانية ستحرّر بدماء الشّهداء من الاحتلال التّركيّ".

وتلاها قراءة وثيقة الشّهيد من قبل العضوة في مجلس عوائل الشّهداء زليخة قنبر، وسلمت الوثيقة لذوي الشّهيد.

ووُرِي جثمان الشّهيد وليد الثّرى وسط ترديد الشّعارات الّتي تحيّي الشّهداء وتمجّدهم.

(م ح)

ANHA