أهالي تل حميس يُطالبون بالكشف عن صحة القائد أوجلان

وتجمّع العشرات من أهالي ناحية تل حميس إلى جانب أعضاء المؤسسات المدنية أمام مجلس الشعب في الناحية، بعد ورود أنباء عن حريق في جزيرة إيمرالي التي يُحتجز فيها القائد عبد الله أوجلان.

ورفع الأهالي أعلام وصور القائد عبدالله أوجلان.

وقرأ البيان الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل حميس هيال الخوير وجاء فيه:

"أيها الرفاق والرفيقات، وردتنا اليوم أنباء عن حريق في جزيرة إيمرالي، حيث مكان سجن وعزل القائد عبدالله أوجلان، نحن كأهالي ومؤسسات تل حميس نُطالب بالكشف عن ملابسات الحريق وعن وضع القائد عبدالله أوجلان والسماح لمحامي القائد اللقاء به، ونُعاهد بأننا سوف نستمر بنضالنا حتى تحقيق حرية القائد عبدالله أوجلان".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تُنادي بحرية القائد عبدالله أوجلان.

(ش أ/س و)

ANHA