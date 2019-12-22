أهالي الطّبقة يستذكرون شهداء شهر كانون الأوّل

توافدَ عصر اليوم العشرات من ذوي الشّهداء، وممثّلي الإدارة المدنيّة الدّيمقراطيّة لمنطقة الطّبقة، ومجلس الطّبقة العسكريّ إلى المركز الثّقافيّ في المدينةِ لحضور مراسم استذكار الشّهداء الّذي أقامه مجلس عوائل الشّهداء في الطّبقة لشهداء شهر كانون الأوّل.

والشّهداء هم: الشّهيد مصطفى عفارة، عبد الجبار، فواز الصّالح، رعد الحمود، أحمد النافع، حسين التّمر، عباس الحسين، كامل دوبو، خالد مطر، أحمد الأحمد، محمد مصطفى، خليل الثلاب، عبود عطية، حمزة العلي، إبراهيم العبد الله، يونس الحميدي، أحمد عيدان، محمود العليوي، أحمد الثلاب، علاء الغولي، وعمار عفارة.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوفِ دقيقة صمت على أرواح الشّهداء، ثمّ قام ذوو الشّهداء بإشعال الشّموع أمام صور الشّهداء ووقوف الحضور احتراماً وتقديراً لأرواح الشّهداء.

ومن ثمّ أُلقيت عدّة كلمات، كلمة باسم مجلس عوائل الشّهداء ألقتها مسؤولة لجنة زوجات الشّهداء فوزة محمّد، وكلمة باسم مجلس الطّبقة العسكريّ ألقاها مسؤول مكتب الشّهداء في المجلس العسكريّ عمر إسماعيل، وكلمة باسم الإدارة المدنيّة الدّيمقراطيّة لمنطقة الطّبقة ألقاها نائب الرّئاسة المشتركة للمجلس التّشريعيّ شادي إبراهيم.

وعبّرتِ الكلماتُ بمجملها عن فخر الشّعوب بشهدائها الّذين - رغم التّحديات والمخاطر- اختاروا أن يضحّوا بأرواحهم ليعيش غيرهم بسلام، ورسموا لمن بعدهم طريق الحياة الحرّة، ولتبقى بسالتهم وساماً لجميع الشّرفاء في العالم .

وقبل نهاية الاستذكار تمّ عرض فيلمٍ قصيرٍ عرض فيه صور الشّهداء الـ 21 وأسمائهم، والمراسم المهيبة الّتي شيّعت فيها جثامينهم، ومقتطفات من مقاومة الكرامة الّتي تخوضها قسد ضدّ الاحتلال التّركيّ وداعش وجبهة النّصرة.

(غ م – و ه/ م)

ANHA