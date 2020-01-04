أهالي الطبقة يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدين أحمد وشمسي جدوع

توافد أهالي الطبقة إلى خيمة عزاء المقاتلين أحمد جدوع وشمسي جدوع، لتقديم واجب العزاء لذويه.

في خيمة العزاء التي نُصبت ببلدة المنصورة شرقي الطبقة، وبعد الوقوف دقيقة صمت، أشار الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء بالطبقة موسى العثمان في كلمة له إلى قدسية الشهداء، وقدسية المكتسبات التي تحققت بفضل تضحياتهم، مؤكداً أن شعوب المنطقة لن تتوانى بالحفاظ عليها.

وأثنى العثمان على "تضحيات وبطولات قوات سورية الديمقراطية وملاحمها التي تسطرها على جبهات المقاومة ضد الاحتلال التركي المستمر على مناطق شمال وشرق سورية".

ويُذكر أن الشهيدين ارتقيا في الـ 29 من شهر كانون الأول الماضي في إحدى معارك مقاومة الكرامة على محور صوامع الشركراك.

(غ م/م)

ANHA