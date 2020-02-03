أهالي الطبقة يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد مجيد محمد فليج

وشارك في تقديم واجب العزاء مجلس عوائل الشهداء، مجلس الطبقة العسكري، إدارة المرأة في الطبقة إلى جانب المئات من أعضاء اللجان والمؤسسات التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة وأهالي المدينة.

وتحدثت عضوة مجلس عوائل الشهداء في الطبقة أمينة العلي خلال تقديم واجب العزاء مثمنة البطولات والتضحيات التي قدمها مقاتلو قوات سورية الديمقراطية في جبهات القتال من أجل الحرية والخلاص من الإرهاب.

وأكدت على ضرورة حماية ما تحقق بفضل تضحيات الشهداء بالقول: "نجدد عهدنا على السير في درب الشهداء حتى تتحقق أهدافنا التي دفع أبناؤنا ثمنها من دمائهم".

وختمت أمينة حديثها بالتأكيد على أهمية مواصلة المقاومة إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية حتى تحرير كامل الأراضي السورية من الظلم والإرهاب.

والجدير بالذكر أن الشهيد مجيد محمد فليج استشهد إثر انفجار لغم كان قد زرعه مرتزقة الاحتلال التركي في محيط بلدة عين عيسى منذ عدة أيام، وتم تشييعه يوم أمس في مزار الشهداء في الطبقة.

( و ه/م)

ANHA