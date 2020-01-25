أهالي الطبقة يستذكرون شهداء شهر كانون الثاني

وشارك العشرات من أهالي الطبقة وممثلون عن المجالس المدنية والعسكرية في مراسم استذكار شهداء شهر كانون الثاني ممن استشهدوا في أوقات وأماكن متفرقة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، توجه بعدها أهالي الشهداء إلى المنصة لإشعال الشموع.

ومن ثم ألقيت عدة كلمات منها كلمة مجلس عوائل الشهداء ألقاها الرئيس المشترك موسى العثمان، كلمة المجلس العسكري ألقاها القيادي عمر إسماعيل، كلمة الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة ألقتها نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي زهرة أردن، وكلمة منظمات المجتمع المدني ألقاها الإداري يوسف كوتي.

واستذكرت الكلمات الشهداء الذين قدموا أرواحهم وسقوا الأرض بدمائهم في سبيل العيش بسلام وأمان وتحرير الأراضي السورية من الإرهاب، معاهدين الشهداء على السير على خطاهم لتحقيق الأهداف التي كانوا يسعون إليها.

وأشارت الكلمات إلى البطولات التي يقدمها مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية في مقاومة الكرامة ضد الاحتلال التركي وداعش وجبهة النصرة.

بعد ذلك عُرض فلم وثائقي يحكي عن حياة الشهداء وعن البطولات التي قدموها على جبهات القتال.

والشهداء الذين تم استذكارهم هم كل من "سعود العلي الاسم الحركي النمر الأسود، أحمد محلل الاسم الحركي أبو حسن، حمود الفروان الاسم الحركي حمود الفروان، خلف الحسين الاسم الحركي خلف، خلف مبارك الاسم الحركي خلف، رائد عبد العزير الاسم الحركي الجزراوي، أحمد خليل الاسم الحركي دينو، شهاب دوغان الاسم الحركي ريناس، محمود حمود الاسم الحركي بروسك، يوسف المصطفى الاسم الحركي أبو علي، أحمد العبيد الاسم الحركي فرمان علي، عبد العليم موسى الاسم الحركي عبد العليم، محمد سليمان الاسم الحركي حمدلي طبقة، أمينة مصطفى عمر الاسم الحركي بارين كوباني".

(و ه /م)

ANHA