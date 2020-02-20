أهالي الطبقة يستذكرون شهداء الشهر الثاني

وحضر المراسم الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي هند العلي، مجلس عوائل الشهداء، إدارة المرأة في الطبقة، مجلس الطبقة العسكري، مركز الثقافة والفن إلى جانب العشرات من أعضاء وعضوات اللجان والمؤسسات التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة وأهالي الشهداء.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، بعدها تقدم ذوو الشهداء إلى المنصة لإشعال الشموع على صور أولادهم.

بعدها ألقت العضوة في مجلس عوائل الشهداء في الطبقة أمينة عبد الرزاق كلمة رحبت فيها بالحضور وأشارت إلى "التضحيات التي قدمها الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل العيش بسلام وامان".

وبدوره عاهد القيادي في مجلس الطبقة العسكري محمد الرؤوف الشهداء بالسير على خطاهم "حتى تحرير كافة الأراضي السورية من الإرهاب".

كما أكد الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة أحمد سليمان على أهمية التلاحم بين المكونات "للوقوف في وجه أي محتل للأراضي السورية"، مشيراً إلى "البطولات التي حققتها قوات سورية الديمقراطية في تصديها للعدوان التركي الفاشي".

واختتمت المراسم بعرض فلم وثائقي عن حياة الشهداء، وعن البطولات التي سطروها على جبهات القتال.

والشهداء الذين تم استذكارهم" الشهيد عبد الصمد الأحمد، الشهيد سامر حسين حمادة، الشهيد سليمان ذياب، الشهيد فايز مشاري، الشهيد ضياء السالم، الشهيد محمد علي عجلان، الشهيد ماهر عبد الحليم الويس، الشهيد إبراهيم السلامةـ الشهيد محمد طويرش، الشهيد عبد الخالق عبد الرزاق، الشهيد أسامة عبد القوي، الشهيد أحمد اسعد الكريم، الشهيد حسين السواس والشهيد محمد الحمد.

( وه /م)

ANHA