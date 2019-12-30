أهالي الشّدادي يشيّعون جثمان عضو قوّات الدّفاع الذّاتيّ عبد الحافظ حميد

وتجمّعَ المئاتُ من أهالي ناحية الشّداديّ أمام مركز عوائل الشّهداء في الحسكة لاستلام جثمان عضو قوّات الدّفاع الذّاتيّ عبد الحافظ حميد الّذي استشهد أثناء أداء مهامه.

وتوجّه المشيّعونَ صوب مزار الشّهداء في بلدة الدّشيشة حيثُ بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صدمت وعرض عسكريّ.

وأُلقيت خلال المراسم كلمات باسم مجلس عوائل الشّهداء في الشّداديّ ألقاها الرّئيس المشترك ناجي نجوم، وكلمة، باسم المجلس العسكريّ في الشّداديّ ألقاها القيادي عودة الحسن، وكلمة باسم رجال الدّين ألقاها الرّئيس المشترك للجنة الأوقاف في الشّدادي أحمد الأسعد.

الكلمات توجّهت بالعزاء لذوي الشّهداء، كما أشادت بالمقاومة البطوليّة الّتي يبديها أبناء المنطقة في الدّفاع عن مناطقهم وشعبهم.

وعاهدت الكلمات بالسّير على درب الشّهداء حتّى تحقيق أهدافهم.

وفي ختامِ المراسم تُليت وثائق الشّهداء وسُلّمت لذويهم، ومن ثمّ وُرِي جثمان الشّهيد الحافظ حميد إلى مثواه الأخير، وسط زغاريد الأمّهات والشّعارات الّتي تمجّد الشّهداء.

(ك)

ANHA