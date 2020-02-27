أهالي الرّقّة والطّبقة: يعتصمون أمام القاعدة الرّوسيّة للمطالبة بالكشف عن صحّة القائد أوجلان

وتجمّع مساء اليوم الخميس، المئات من أهالي الرّقّة والطّبقة وأعضاء المؤسّسات المدنيّة والعسكريّة، إلى جانب شيوخ ووجهاء العشائر العربيّة والكرديّة، في ساحة دوّار حزيمة للانطلاق صوب إحدى القواعد الرّوسيّة بريف الرّقّة الشّماليّ الشّرقيّ، للاعتصام والتّنديد بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان، وذلك بعد وورد أنباء بنشوب حريق في جزيرة إيمرالي.

حيثُ وقف المعتصمون أمام القاعدة الرّوسيّة، وردّدوا الشّعارات والهتافات الّتي تندّد بالعزلة المفروضة من قبل الدّولة التّركيّة على القائد عبد الله أوجلان.

كما طالب المعتصمون باللّقاء مع أحد الضبّاط الرّوس، لتوجيه رسالة إلى روسيا تنصّ على ما يلي: "نطالب بالضّغط على الدّولة التّركيّة، والسّماح لمحامي القائد أن يلتقوا به، والكشف عن صحّته".

وفي نهاية الاعتصام رفع المشاركون صور القائد عبد الله أوجلان فوق النّقطة الرّوسيّة، وسط ترديد الهتافات الّتي تطالب بحرّية القائد.

(ح م -ع خ/إ)

ANHA