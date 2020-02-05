أهالي الرقة يشيّعون جثماني شهيدين إلى مثواهما الأخير

بمشاركة المئات من أهالي مدينة الرقة وريفها والمجالس المحلية، وأعضاء المؤسّسات المدنيّة والعسكريّة، شيّع اليوم أهالي الرقة جثماني الشّهيدين خلف العلي وإبراهيم الجاسم, إلى مثواهما الأخير في مزار شهداء الرقة الواقع في قرية الحكومية شمال مدينة الرقة.

وبعد أن تجمّع المشيّعون في المزار، بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمات من قبل كل من الإداريّة في إدارة المرأة في الرقة فاطمة النّجم, وكلمة العضو في مجلس الزّراعة والريّ في الرقة بسّام الحمد.

حيث قدمت الكلمات في البداية العزاء لذوي الشهيدين، وأكدت بأنهم كشعب شمال وشرق سوريا لن يستسلموا للتحديات والتهديدات، وسيواصلون النضال والعمل من أجل تحقيق أهدافهم في خلق مجتمع حر ديمقراطي يسوده السلام وأخوة الشعوب، وبأنهم يزدادون عزماً وقوّة لإتمام مسيرة الشهداء والوفاء لتضحياتهم.

كما وجّهت الكلمات رسالة لأبناء سوريا الذين يستخدمهم أردوغان وسيلة لتحقيق أهدافه في احتلال شمال وشرق سوريا، دعتهم فيها للاستيقاظ من غفلتهم والعودة لطريق الصواب وحماية أرضهم وشعبهم من الاحتلال والمؤامرات التركية، والتوقف عن محاربة أخوتهم السوريين.

وفي ختام المراسم وُرِي جثمانا الشّهيدين الثّرى، وسط زغاريد الأمّهات، وترديد الشعارات التي تمجّد عظمة الشّهداء.

(ج م/إ)

ANHA