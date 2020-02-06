أهالي الحسكة: على الأطراف الكردية أن تتنازل لبعضها البعض لتحقيق الوحدة

تستمر وكالة هاوار في رصد آراء الشارع الكردي حول الوحدة الوطنية الكردية, واستطلاع آراء الشعب في مدن شمال وشرق سوريا, ليتوقف فريق الوكالة في آخر تقرير مصوّر لها حول هذا الموضوع في مدينة الحسكة السورية, والتركيز فيه على سؤالين: من هي الأطراف والأحزاب الكردية التي تتغيب وترفض وحدة الصف؟ وما رسالة أهالي المدينة لهذه الأطراف؟.

آراء أهالي مدينة الحسكة حول موضوع وحدة الصف الكردي, تمحورت حول ضرورة توحيد الخطاب السياسي الكردي, والابتعاد عن المصالح الحزبية, والتخلي عن الذهنية السلطوية لمؤازرة الشعب في الدفاع عن المنطقة, وضرورة تقديم كل الأطراف التنازلات للطرف الآخر للوصول إلى صيغة مشتركة لحل القضية الكردية في سوريا.

وكانت أطراف عدة منها لجنة المؤتمر الوطني الكردستاني KNK, وبعض الأطراف الثقافية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني, قد أطلقت منذ اندلاع الأزمة السورية مبادرات لتوحيد الصف الكردي في سوريا, وعلى وجه الخصوص في المناطق الكردية, وكانت آخرها مبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وفي التقرير المصور وفي معرض الردّ على أسئلة مراسل وكالة هاوار عن الجهات التي تتخلف إلى الآن عن مساعي الوحدة الوطنية الكردية, وما تأثيرها في المرحلة الراهنة على المنطقة, مجمل الآراء تُحمّل المجلس الوطني الكردي (ENKS) مسؤولية تأخير تحقيق هذه الوحدة.

وبحسب آراء البعض "الجهات التي تتخلف عن وحدة الصف الكردي هي أحزاب المجلس الوطني الكردي, المقربة من الائتلاف السوري".

في حين يقول آخرون وفي السياق ذاته: "كحزب كردي سوري موجود في تركيا, لابد أن يمتثل للأوامر التركية, لهذا على تلك الأحزاب التخلي عن تركيا والائتلاف، والعودة إلى واجبها تجاه الشعب الكردي وتحمل مسؤولياتها, والعمل على بناء وحدة الصف الكردي كقوة سياسية, وقطع الطريق على أعداء القضية الكردية والاحتلال التركي".

(ر ح)

ANHA