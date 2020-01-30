أهالي الحسكة يستذكرون 88 شهيداً

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة في كل شهر, الشهداء الذين استشهدوا خلال ذلك الشهر, وفي هذا السياق نظم مجلس عوائل الشهداء مراسم لاستذكار 88 شهيداً من شهداء قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوات الدفاع الذاتي والحماية الذاتية وقوى الأمن الداخلي, وذلك في مزار الشهيد دجوار.

وشارك في مراسم الاستذكار المئات من عوائل الشهداء والأهالي الذين حملوا صور الشهداء والأعلام والرموز الكردية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت, تحدث بعدها باسم مجلس عوائل الشهداء عبد الرزاق أحمد، والذي قال: "نستذكر اليوم كوكبة من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية وكرامة هذا البلد, ننحني إجلالاً وإكراماً أمام تضحياتهم وبطولاتهم العظيمة".

ونوه أحمد بأن الشهداء بغنىً عن الوصف، لأنهم هم من عبّروا عن أنفسهم بتضحياتهم وبطولاتهم, وتابع قائلاً: "التضحية المقدمة من قبل الشهداء لا أحد يستطيع القيام بها، إلا من كان ذا إيمان قوي, وكل هذا يأتي من منبع الوطنية وحب الحرية".

ولفت أحمد بأن "ما فعله الشهداء ليس من أجل قومية أو دين, بل فعلوا ذلك من أجل حرية وأخوة الشعوب والعيش المشترك على هذه الأرض".

وبعدها قرئت أسماء الشهداء الـ88 من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد, وانتهت المراسم بالشعارات التي تحيي الشهداء.

(ه إ/هـ ن)

ANHA