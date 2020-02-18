أهالي إقليم عفرين يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد ديار عفرين

نصب مجلس عوائل الشهداء خيمة عزاء المقاتل أحمد كدرو الاسم الحركي ديار عفرين في قرية حليصة التابعة لمقاطعة ، وزُينت بصور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان وأكاليل الورود وأعلام وحدات حماية الشعب.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء ألقتها العضوة هاجر محو وقالت فيها: " خيمة الشهيد ديار هي خيمة الكرامة والشرف والمقاومة، وبهذه المقاومة وبتضحيات الشهداء سنعود إلى عفرين".

وفي كلمة أخرى باسم مجلس ناحية أحداث ألقاها العضو أحمد موسى قال فيها: " نحن نحارب من أجل الحرية، لن يستطيع أحد كسر إرادة شعب كردستان، الشعب المقاوم الذي يستمد مقاومته من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، التي تهدف إلى الحرية وأخوة الشعوب".

وبدورها أضافت الإدارية في مؤتمر ستار حسناء حسن في حديث لها تحت خيمة العزاء " نقدم التعازي لعائلة الشهيد ديار عفرين ولكافة الشعب الكردي المقاوم ، الشهداء الذي اختاروا طريق الشهادة من أجل الوطن، سنسير نحن على خطاهم ولن نتخلى عنهم، وسنقاوم حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان".

وتحت خيمة العزاء عاهد الإداري في مجلس مقاطعة الشهباء عبد القادر حمدو بمتابعة درب الشهداء حتى تحقيق النصر والاستمرار في المقاومة حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة من قبل تركيا ومرتزقته.

ثم قُرئت وثيقة الشهادة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجين قاشو، وسُلمت لذوي الشهيد ديار .

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء، وتحيي مقاومة العصر والكرامة.

(ل- ش/سـ)

ANHA