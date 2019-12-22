أندرياس شيدر: انتصار قسد كانَ مفيداً للبشريّة، ويجب أن نمنعَ تركيا من تغيير هندسة منطقتهم

وصل اليوم عضو البرلمان الأوربّي عن كتلة الاشتراكيّين الدّيمقراطيّين أندرياس شيدر إلى إقليم الجزيرة، في زيارة للاطلاع على أوضاع المنطقة، عقب هجوم جيش الاحتلال التّركيّ الأخير على مناطق شمال وشرق سوريا.

واستُقبل عضو البرلمان الأوربّي أندرياس شيدر من قبل الرّئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر والمتحدّث الرّسميّ لدائرة العلاقات الخارجيّة كمال عاكف، ونائبَي الرّئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجيّة عبير إيليا، وفنر الكعيط، في مقرّ دائرة العلاقات في مدينة قامشلو شمال سوريا.

عقب الانتهاء من الاجتماع بين شيدر وممثّلي دائرة العلاقات الخارجيّة، أدلى العضو في البرلمان الأوربّي بتصريح لوسائل الإعلام حول دواعي الزّيارة، وموقفهم من الهجمات التّركيّة على مناطق شمال وشرق سوريّا.

وعبّر العضو في البرلمان الأوربّي عن كتلة الاشتراكيّين الدّيمقراطيّين أندرياس شيدر عن سعادته بوجوده في روج آفا، وشكر الإدارة الذّاتية على حسن الاستقبال، وقال: "اعتقد بأنّه يجب على الاتّحاد الأوربّي دعم الإدارة الذّاتيّة في روج آفا، ودعم النّموذج التّعدّديّ الّذي يجمع جميع الأعراف والأديان".

وأوضح أندرياس شيدر: كُنّا قلقين جدّاً بغزو الاحتلال التّركيّ على مناطق شمال وشرق سوريا، وأيضاً نعتقد بأنّه يجب تقديم المساعدات الإنسانيّة لهذه المنطقة لمعالجة تبعات الغزو التّركيّ، وأن تقدّم بشكل عاجل.

وشدّد شيدر على ضرورة منع تركيّا من تغيير التّركيبة السّكّانيّة في المنطقة، وبيّن أنّه ناقش مع المسؤولين في الإدارة أيضاً العمليّة السّياسيّة في جنيف، وضرورة مشاركة مكوّنات هذه المنطقة في المحادثات، وأضاف: "نعتقد أنّه من الأفضل لحماية المنطقة، ولمنع إجراء التّغيير الدّيمغرافيّ إرسال قوّات دوليّة إليهم".

وقال شيدر إنّه سيسعى إلى نقل انطباعاته إلى برلمان الاتّحاد الأوربّي لمناقشتها، والنّظر في كيفيّة دعم هذه المناطق.

ولفت أندرياس سيدر إلى أنّ شباب وشابّات روج آفا هم الوحيدون الّذين ساهموا في القضاء على داعش، وحرّروا العالم من هذا الإرهاب، وقال: "هذا الانتصار كان مفيداً جدّاً للبشريّة، ويجب أن نمنع الاحتلال التّركيّ من تغيير مناطق أهالي المنطقة الّذين كانوا سبباً في انتصار وخلاص العالم من إرهاب داعش".

وحول محاكمة مرتزقة داعش المحتجزين لدى قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، أكّد شيدر على ضرورة إيجاد آلية لمحاكمة مرتزقة داعش من خلال محكمة دوليّة في المنطقة.

وأوضح العضو في البرلمان الأوربّي أندرياس شيدر أنّ الغزو التّركيّ تسبّب في نزوح 350 آلف مدنيّ من مناطقهم، وقال: "سنطلب إعادة هؤلاء النّازحين إلى مدنهم وقراهم".

(أس – ش أ/ك)

ANHA