أنباء عن سيطرة قوات النظام السوري على بلدة جرجناز

وأشارت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري إلى أن "وحدات من الجيش وبعد أن حررت بلدة التح الاستراتيجية وعددا من القرى والمزارع المحيطة بها تقدمت اليوم الاثنين باتجاه قرى دير الشرقي وبابولين وأبو مكي وبلدة جرجناز أحد أكبر معاقل المسلحين بريف معرة النعمان".

وقالت الوكالة :"واستعادت وحدات الجيش أمس الأحد، قرى ومزارع الحراكي والقراطي وتحتايا والبرج وتل الحمصي وفروان بمنطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد قضائها على العناصر المسلحة هناك".

يذكر أن معرة النعمان تعتبر المعقل الرئيس للمرتزقة التابعين لتركيا على الطريق العام بين حماة وحلب، في وقت بات فيه قوات النظام السوري يقترب من فرض حصار على نقطة المراقبة التركية في الصرمان شرقي المدينة.

المصدر: سانا +RT