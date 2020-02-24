أمينة عمر: PYD أهل لتحمل مسؤولياته النضالية والحزبية أمام الشعب

تستمر أعمال المؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الديمقراطي المنعقد في بلدة رميلان بمشاركة 600 مندوب.

الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر ألقت كلمة خلال المؤتمر، هنأت فيها بداية جميع المندوبين بانعقاد المؤتمر.

وقالت أمينة عمر :"إن انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة دليل على أنكم أهل لتحمل مسؤولياتكم النضالية والحزبية أمام شعبكم".

كما نوهت إلى أن "حزب الاتحاد الديمقراطي كان السبّاق في طرح الحلول الديمقراطية التي تخدم وحدة الأراضي السورية وحل القضية الكردية".

وأضافت أمينة عمر: "نمر في مرحلة حساسة جداً، التدخل الإقليمي والدولي في الشأن السوري معقد جداً، ساهم إلى حدّ كبير في إطالة الأزمة السورية، وتعميقها.

القوى الخارجية الموجودة على الأرض السورية تضع استراتيجيات، وترسم مسارات لتقاسم مناطق النفوذ فيما بينها، تبعاً لمصالحها التي قد تتعارض مع مصالح الأطراف الأخرى على الساحة السورية".

ونوهت أمينة عمر إلى أنه "ووسط هذا التنافس والتصارع بين هذه القوى مازال المشهد ضبابياً، والرؤية غير واضحة المعالم، الأمر الذي يصعب معه التكهن بما ستؤول إليه الأحداث في القادم من الأيام".

وتابعت أيضاً: "لم ينجح المجتمع الدولي إلى الآن وبعد مرور عقد من الزمن الخروج بتوافق حول إيجاد مشروع حل للأزمة السورية، ينهي معاناة الشعب السوري، والمأساة الإنسانية التي يعيشها، مع إدراكه التام في عدم إمكانية الحل العسكري الذي لن يفضي إلا إلى الدمار والمزيد من إراقة الدماء".

وأضافت :"لا بد من إعادة النظر في السياسيات التي اتبعت لمعالجة الأزمة، وإشراك جميع القوى الديمقراطية الفاعلة في العملية السياسية، والمتمثلة بمجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية. مع يقيننا أن حل الأزمة السورية لا بد أن يكون حلاً سورياً تضعه القوى الديمقراطية الوطنية".

وقالت أمينة عمر في ختام حديثها: "إن مجلس سوريا الديمقراطية باعتباره مشروعاً وطنياً سورياً ديمقراطياً يعبر عن تطلعات الشعب السوري في التحول الديمقراطي، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة من أجل بناء دولة سورية الديمقراطية التعددية اللامركزية.

(كروب/ك)

ANHA