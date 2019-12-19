أمينة عمر: رغم صعوبة المرحلة الشعب يحافظ على مشروع الإدارة الذاتية

ونظّم مجلس شباب سوريا الديمقراطي اجتماعاً بمشاركة العشرات من الشبيبة في مقاطعة الحسكة، لشرح آخر المُستجدات السياسية في شمال وشرق سوريا، حضرته الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطي أمينة عمر ونائب الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطي كبرييل شمعون.

خلال الاجتماع الذي عُقد في مطعم النخبة بمدينة الحسكة، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر كلمة في الشبيبة حول آخر المُستجدات السياسية قائلة: "هاجمت الدولة التركية شعبنا بجميع الأسلحة الثقيلة وبدأت باستهداف القرى والمدن الآهلة والآمنة، كل ذلك من أجل ترهيب وتخويف الأهالي ونزوحهم إلى مناطق أخرى، مما تسبب بقتل المئات من المدنيين ونزوح مئات الآلاف".

وتابعت أمينة حديثها بالقول: "الدول العالمية والمعنية بالأزمة تغض النظر إلى ما سوف تؤول إليه من كارثة إنسانية في حال تنفيذ الاحتلال التركي كامل مخططه في التغيير الديمغرافي، والذي يتبعه باستخدام قوة السلاح والترهيب المُمنهج والتهجير القسري للأهالي، وتوزيع ممتلكات المدنيين على مرتزقة الاحتلال التركي".

وأكّدت أمينة عمر، الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، "بأنه وبالرغم من جميع الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة، إلا أن الشعوب استطاعوا الحفاظ على مشروع الإدارة الذاتية، والفضل يعود للوحدة والتضامن والمقاومة، وتقديم التضحيات في سبيل ذلك".

وتابعت عمر في خضم حديثها حول الحركة الدبلوماسية في الداخل السوري "نحن مستعدون للحوار مع النظام السوري، كما أن لدينا مطلبين أساسيين وهو الاعتراف في الدستور بالإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، واعتبار قسد قوات وطنية قامت بمحاربة الإرهاب، وترك النظام السوري لعقليته في وصفه الدائم بأن مشروع الإدارة الذاتية مشروع انفصالي".

وفي نهاية حديثها قالت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر "يجب إبراز دور الشبيبة في هذه الحركة، وانضمامهم لحركات عسكرية وسياسية، ومساندة قوات سوريا الديمقراطية لأنها القوى الوحيدة التي تحمي حقوق الشعب".

(آر)

ANHA