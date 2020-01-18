أمهات الشهداء: أوجلان أيقظنا من غفلتنا، فلا بد من رفع العزلة عنه

بعد 8 أعوام تمكن المحامون وعائلة القائد أوجلان من اللقاء به في الـ 2 من أيار، والـ 22 من أيار، والـ 12 من حزيران، و الـ 18 من حزيران، وآخر لقاء كان في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن لا تسمح السلطات التركية للمحامين باللقاء بالقائد عبدالله أوجلان، وعلى ذلك عبّرت أمهات الشهداء في مقاطعة عفرين عن رفضهن للعزلة.

قالت المواطنة أمينة قلاق والدة الشهيد دليار عفرين، الذي استشهد في مقاومة الكرامة، بأن "القائد عبد الله أوجلان بفكره وفلسفته استطاع إيقاظنا من غفلتنا، وأنقذنا من اللاوجود و الإبادة و المجازر".

وطالبت أمينة قلاق الحكومة التركية برفع العزلة عن القائد عبدالله أوجلان وعاهدت على متابعة مقاومتهن في وجه الاحتلال.

أمّا والدة الشهيد انكيزك هارون، الذي استشهد في جبال مناطق الدفاع المشروع، خديجة علو فقالت " بأن حل الأزمة التي تشهدها سوريا مرتبط بتحرير القائد عبدالله أوجلان إلا أن الدول المتآمرة لا تريد حل الأزمة إنما تريد تعقيدها أكثر"

وتابعت بالقول: " الدول الطاغية لا تريد إيجاد الحلول للأزمات وأرادت تشديد العزلة وزيادة المؤامرات بحق شعوب المنطقة كما فعلت في عفرين وكري سبي وسري كانيه".

بدورها استنكرت والدة الشهيد جان خورت، آسيا عبدو العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان وقالت:" "فكر القائد عبد الله أوجلان فكر الإنسانية، ويحرر الشعوب المضطهدة، ونطالب الحكومة التركية بالسماح للمحامين باللقاء مع القائد كباقي المعتقلين".

(م ح)

ANHA