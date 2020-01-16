أمسية فنّيّة فلكوريّة في كوباني بمشاركة عدد من الفنّانين والشّعراء الشّعبيّين

بدأ مركز باقي خدو للثّقافة والفنّ بمدينة كوباني بتنظيم سلسلة من الأمسيات الفنّية الفلكوريّة, وذلك بدعوة من حركة ميزوبوتاميا للثّقافة والفنّ الدّيمقراطيّة.

والأمسية التي أُقيمت في مركز باقي خدو للثّقافة والفنّ, تعتبر أولى أمسياته الغنائيّة التّراثيّة في مدينة كوباني، وسط حضور حشد من أهالي المدينة بالإضافة الى أعضاء وإداريّين من مؤسّسات الإدارة الذّاتيّة.

وبدأت الأمسية بقصيدة شعريّة ألقاها حمي كوباني, هذا وتبادل كلّ من الفنّانين كامل حسن وعزيز كندال إلقاء الأغاني التّراثيّة، فيما ألقت الفنّانة بريفان وكرسان كوباني مقتطفات من أغاني ملحمة دوريش عبدي.

هذا ومن المزمع أن يستمرّ عقد مثل هذه الأمسيّة كلّ يوم خميس السّاعة 5 مساءً بشكل مستمرّ طوال العام الجاري.

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ANHA