أمسية شعرية في الحسكة بمناسبة الـ8 من آذار

بمناسبة حلول يوم المرأة العالمي نظمت رابطة المرأة المثقفة في إقليم الجزيرةـ فرع الحسكة أمسية شعرية في قاعة حركة المجتمع الديمقراطي بحي تل حجر في مدينة الحسكة.

وحضر الأمسية العشرات من الشعراء والمثقفين بالإضافة إلى أهالي مدينة الحسكة.

بدأت الأمسية بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة ممثلة لجنة الثقافة في اتحاد المثقفين بإقليم الجزيرة كوثر مارديني وقالت فيها: "الثامن من آذار ليس فقط يوم الاحتفاليات بل هو يوم تأسس بالتضحيات، فالعديد من النساء ضحين بدمائهن من أجل السلام وتحقيق هذا اليوم لجميع النساء".

وأضافت كوثر: "النساء في شمال وشرق سوريا أضفين معاني كبيرة لهذا اليوم، من خلال النضال والمقاومة ومحاربة تنظيم داعش والانتصار عليه، وكل هذا تحقق بفضل القائد عبدالله أوجلان، لأنه بفكره وفلسفته تحررت المرأة".

واستمرت الأمسية بإلقاء مجموعة من القصائد الشعرية ألقتها كل من الشاعرات عفاف حسكي, لميس محمد, فيروز رشك وأناهيتا سينو, بالإضافة إلى الطفلتين سايا الفتاح وآنا داود، كما غنت الطفلة سارين عيسى أغنية بهذه المناسبة.

وتمحورت مواضيع القصائد حول مقاومة ونضال المرأة من أجل حقوقها، ودورها في المجتمع.

(ه إ/ك)

ANHA