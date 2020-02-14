أمريكا تصادر أسلحة إيرانية في طريقها إلى الحوثي

وقالت القيادة الأمريكية: إن الأسلحة التي جرى الاستيلاء عليها شملت 150 صاروخاً مضاداً للدبابات من نوع «دهلاوية»، علماً أن هذا الصاروخ نسخة إيرانية مقلدة للصاروخ الروسي من نوع «كورنيت»، كما شملت الأسلحة المصادرة ثلاثة صواريخ أرض - جو إيرانية.

وقال بيان «سنتكوم»: إن العديد من هذه الأسلحة هي أنظمة شبيهة بتلك التي ضُبطت في بحر العرب في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التي كانت أرسلت إلى الحوثيين في اليمن.

وأضاف البيان أن «مكونات الأسلحة الأخرى المصادرة من السفينة الشراعية من تصميم وتصنيع إيراني وتشمل ثلاثة صواريخ إيرانية أرض - جو وأجهزة تصوير حراري ومكونات إيرانية لعتاد بحري وجوي موجّه».

ولم يُشر البيان إلى نوع صواريخ أرض - جو المصادرة.

(آ س)