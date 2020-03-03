ألاف في إقليم الفرات يتظاهرون من أجل الاطمئنان على صحة أوجلان

وبدأت المظاهرة التي شارك فيها الآلاف من أهالي مقاطعة كوباني ومنبج وكري سبي/ تل أبيض وعين عيسى، إلى جانب أعضاء وإداريين في المؤسسات والأحزاب السياسية، بالسير على الأقدام من جسر قره قوزاق إلى الحديقة القائد عبد الله أوجلان المطلة على نهر الفرات.

ورفع المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان, إلى جانب لافتات كتب عليها شعارات تطالب بحرية القائد أوجلان، وأخرى كتب عليها "الحياة من دون القائد هي حياة بلا معنى".

هذا وكان قد اندلع في الـ27 من شهر شباط/فبراير المنصرم حريق في جزيرة إمرالي حيث يُحتجز القائد عبدالله أوجلان, وما زالت السلطات التركية إلى الآن تتكتم عن الوضع الصحي لأوجلان، وترفض طلبات محاميه اللقاء به.

والتقى المتظاهرون القادمون من كوباني وعين عيسى وكري سبي بالقادمين من منبج، وساروا صوب حديقة القائد عبد الله أوجلان, حيث وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء, ثم ألقى عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي أحمد خوجة كلمة قال فيها "إن جميع الدول المتآمرة على القائد أوجلان كانت على دراية تامة بأن فكر وفلسفة القائد أوجلان هي السبيل الوحيد لخلاص شعوبها من الذل والعبودية فالخطوات التي كان يخطوها القائد كانت بمثابة خنجر في خاصرة الدول التي تبسط سيطرتها على شعوبها".

وطالب خوجة في نهاية حديثه الدولة التركية بالكشف عن الوضع الصحي لأوجلان عقب الحريق الحاصل في جزيرة إمرالي.

كما قال الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج محمد علي العبو في كلمة ألقاها "نحن هنا لنُسمع العالم صوتنا ونخبرهم عن الانتهاكات التي تقوم بها الدولة التركية، ورسالتنا للعالم أن الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه يد واحدة في وجه المؤامرات التركية".

وطالب العبو، تركيا بالعمل وفق المواثيق والقوانين والكشف عن الوضع الصحي لأوجلان.

وفي كلمة لها، قالت الإدارية في لجنة التدريب لمؤتمر ستار في إقليم الفرات فلك يوسف "إن الدولة التركية تمارس أبشع الجرائم بحق شعوب المنطقة وتزجّ بالمطالبين بالحرية في السجون" .

وطالبت الشعوب المطالبة بالحرية أن تستيقظ من سباتها لأن نومها قد طال، و الدولة التركية الكشف عن الوضع الصحي للقائد أوجلان، والسماح لمحاميه بزيارته ليطمئن الشعب الكردي على سلامة أوجلان, والمنظمات الإنسانية القيام بواجبها.

(كروب/ج)

ANHA