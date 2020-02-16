أكاديميّةُ المجتمع الدّيمقراطيّ تنظّمُ مسابقةً لدعم وحماية اللّغة الكرديّة 

بهدف دعم وتشجيع التّعليم، ونشر اللّغة الكرديّة والحفاظ عليها، نظّمت أكاديميّة المجتمع الدّيمقراطيّ بمدينة كوباني مسابقة, شارك فيها العشرات من أعضاء المؤسّسات المدنية والعسكرية في المدينة.

وبدأت المسابقة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء من قبل الحضور, تلاها توزيع الأسئلة على المشاركين الـ 10 الذين شاركوا في المسابقة, حيثُ كانوا من أعضاء المؤسّسات المحلّية.

وكانت الأسئلة التي وُزّعت على المشاركين متنوّعة, منها اختيار الجمل الصحيحة من الخاطئة, إضافة إلى أسئلة قواعديّة عن اللّغة الكرديّة, حيثُ وصل عدد الأسئلة إلى 20 سؤالاً.

بعد الانتهاء من الإجابة عن الأسئلة المطروحة، قام كل متسابق بسحب ورقة مكتوب عليها نصّ باللّغة الكرديّة ليقرأها أمام اللّجنة المُنظّمة.

وتعتبر هذه المسابقة الثّانية من نوعها بعد المسابقة الثّقافيّة الفكريّة التي أُقِيمت في مركز باقي خدو للثّقافة والفنّ من قبل أكاديميّة المُجتمع الدّيمقراطيّ في إقليم الفرات.

علماً أنّ الفائز بالمرتبة الأولى في هذه المسابقة سيحصل على جائزة عبارة عن "لابتوب"، أمّا الفائزون بالمرتبة الثّانية والثّالثة فسيحصلون على جوائز أخرى، بالإضافة للوحة تذكاريّة للأعضاء الثّلاثة الأوائل.

ثمّ انتهت المسابقة بعد 40 دقيقة من بدئها, فيما سيتمّ الإعلان عن نتائج المسابقة وأسماء الفائزين بها في الـ 21 من الشّهر الحالي.

(ع م/إ)

ANHA