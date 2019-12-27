أكاديميّة المُجتمع الدّيمقراطيّ تنظّم مسابقة فكريّة في كوباني

وأطلقت الأكاديميّة المسابقة يوم أمس في مركز باقي خدو للثّقافة والفنّ بمشاركة 14 فريقاً من المؤسّسات والأحزاب في مقاطعة كوباني، وأقيمت فيما بين الفرق جولات تنافسيّة في اليوم الأوّل الّذي شهد تأهّل 9 فرق إلى المرحلة ما قبل الأخيرة.

وفي فعاليّات اليوم الثّاني، تنافست الفرق فيما بينها على 3 جولات، تأهّلت بموجبها 3 فرق هي فريق الإعلام، فريق هيئة الإدارة المحلّية والبلديّات، فريق الحزب الدّيمقراطيّ الكرديّ السّوريّ، إلى المرحلة النّهائيّة.

وفاز فريق هيئة الإدارة المحلّية والبلديّات بالمركز الأوّل، بينما حصل فريق الإعلام على المركز الثّانيّ، وكان فريق الحزب الدّيمقراطيّ الكرديّ السّوريّ في المركز الثّالث.

وقدّمت أكاديميّة المُجتمع الدّيمقراطيّ هدايا للفرق الثّلاثة الّتي وصلت إلى المرحلة النّهائيّة، وذلك تقديراً على مشاركتهم والمنافسة الّتي أبدوها حتّى وصلوا إلى النّهائيّ.

وخلال المسابقة الّتي حضرها العشرات من أهالي كوباني، وأعضاء وإدارة المؤسّسات الموجودة فيها، تمحورت الأسئلة حول التّاريخ، الجغرافية، الفنّ وأدب كردستان.

وهذه المسابقة هي الأولى من نوعها في مدينة كوباني، وشهدت تفاعلاً وحماساً ملحوظاً من المشاركين والحاضرين.

وتخطّط أكاديميّة المُجتمع الدّيمقراطيّ لإقامة مسابقات شبيهة في المستقبل لتحفيز الأهالي، وخاصّة فئة الشّبيبة على البحث والتّعمّق في مجال الثّقافة والتّاريخ الكرديّ.

(كروب/ل)

ANHA