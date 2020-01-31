أفين جمعة: بالتوثيق 6 نساء تعرضن للاعتداء الجنسي في سري كانيه

منذ أن شن الاحتلال التركي ومرتزقته هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من تشرين الأول من العام المنصرم، وهو يستهدف المدنيين بشكل مباشر وخاصة النساء والأطفال.

وصرّح مصدر خاص لوكالتنا ANHA من داخل مدينة سري كانيه، أن 30 امرأة في المدينة تعرضن للاعتداء الجنسي منذ احتلال المدينة على يد مرتزقة جيش الاحتلال التركي، فيما وثّقت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة حتى الآن 6 حالات من الاغتصاب والاختطاف والقتل.

وحول هذا الموضوع وما يمارسه مرتزقة الاحتلال التركي ضد النساء، قالت الإدارية التنفيذية في منظمة حقوق الإنسان لإقليم الجزيرة أفين جمعة أن تركيا تستهدف المدنيين لتفريغ المنطقة من السكان الأصليين أولاً، وثانياً تستهدف النساء.

وتضيف:" بمجرد دخول مرتزقة الاحتلال إلى المناطق التي يحتلونها يبدؤون بسلسلة انتهاكات بحق النساء كما جرى ويجري في عفرين والمناطق المحتلة الأخرى، ونلاحظ ذلك من خلال ما فعله مرتزقة داعش بحق النساء في مناطق الرقة ودير الزور، وأريافها لتثبت لنا العقلية والسياسة نفسها التي تؤدي إلى قمع المرأة".

أفين أشارت في سياق حديثها إلى "أن ما تقوم بها تركيا عبر مرتزقتها من سوء معاملة النساء والتمثيل بجثث مقاتلات وحدات حماية المرأة هو لبثّ الرعب في قلوب النساء، والسكان لإرغامهم على ترك المنطقة وأراضيهم، وأيضاً رسالة للنساء جميعاً لكسر إرادتهم".

وبحسب ما وثّقته منظمة حقوق الإنسان في تقريرها الرسمي أكّدت تسجيل 6 حالات (2 اختطاف، 2 اغتصاب وحالتي قتل) مصيرهما مجهول حتى هذا اللحظة.

الإدارية التنفيذية في منظمة حقوق الإنسان لإقليم الجزيرة أفين جمعة أوضحت في ختام حديثها "خلال إجراء مقابلات مع النساء اللواتي أجبرن على النزوح قسراً أكدن أنهن يخشين التعرض للاغتصاب، لأن معاملة الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين لها تشبه معاملة داعش نفسها، من خلال فرض النقاب حتى على النساء غير المسلمات".

(س و)

ANHA