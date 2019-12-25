أفريقيا... مقتل 35 مدنياً غالبيتهم من النساء في بوركينا فاسو

وقال رئيس أركان الجيش الأفريقي في بيان أن مجموعة كبيرة من الإرهابيين هاجموا بشكل متزامن قاعدة عسكرية وسكان أربيندا المدنيين، وأضاف أن الهجوم الهمجي أدى لمقتل 35 مدنياً، غالبيتهم من النساء.

وأعلن الرئيس الأفريقي "الحداد الوطني لـ 48 ساعة" بداية من الأربعاء وذلك تكريماً لأرواح ضحايا الهجوم.

فيما أكّد الجيش الأفريقي مقتل سبعة جنود و80 إرهابياً خلال الهجوم.

وقال الجيش إن الهجوم الصباحي نفّذه عشرات الإرهابيين على دراجات نارية واستمر عدة ساعات قبل أن تتمكن القوات المُسلحة المدعومة من القوات الجوية من طردهم.

فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

(آ س)