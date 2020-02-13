أعمال عديدة هدفها حل مشاكل المواطنين وتقديم الخدمات لهم

تواصل بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وبالرغم من الإمكانات البسيطة المتوفرة لديها، سعيها لخدمة المواطنين في الحيين، وحل المشاكل التي يعانون منها.

ترميم الطرقات وتمديد خطوط المياه

ونظراً لاهتراء بعض الطرق داخل حي الشيخ مقصود وخاصة في القسم الغربي منه، عملت ورشات بلدية الشعب على ترميم طريق السرافيس وشارع " قبور الأطفال" اللذان كانا يعانيان من الضرر الكبير، وصعوبة مرور الأهالي خلال فصل الشتاء أثناء هطول الأمطار.

إلى جانب ذلك مددت البلدية خط مياه رئيسي بطول 100م في شارع قبور الأطفال وأنشأت 3 منافذ جديدة لتدفق المياه إلى المنازل، إضافة لصيانة منفذ آخر بعد معاناة عاشها الأهالي في ظل نقص المياه .

حل 70 % من مشكلة انقطاع الكهرباء

وحول مشروع الكهرباء ماتزال بلدية الشعب تعمل على تغذية الحي بالكهرباء، فمن خلال 4 محولات جديدة للحارتين الشرقية، والزهور في حي الشيخ مقصود تحسّن وضع التيار الكهربائي، من خلال إحلال التوزان في توزيع التيار داخل شبكة المنازل.

فيما تتركز الأعمال حالياً في شارع الـ15 ومنطقة الشقيف وفرن القدس، حيث باشرت ورشات البلدية في صيانة المحولات، لتساعد هذه الخطوات على حل 70 % من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وتوفيره للمواطنين.

الاستمرار في إزالة المخلفات وتوزيع 125 حاوية للقمامة في الأحياء

تستمر ورشات النظافة في بلدية الشعب بحملة تنظيف الأبنية المتضررة "مخلفات الحرب" جراء الهجمات التي شنها المرتزقة على الحي، حيث تم تنظيف ما يقارب 600 منزل.

وفي جانب آخر بدأت بلدية الشعب بحملة " السلامة الإنشائية " حيث شُكّلت لجنة تختص في إزالة الأجسام الخطيرة والمتفجرة، بدءاً من حي الأشرفية الذي تعرض للقصف، وتمت عملية الإزالة في 150 بناية، وما يزال العمل مستمراً.

هذا واستدرجت لجنة النظافة في بلدية الشعب ضاغطة للنظافة وعملت على توزيع 125 حاوية في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، إلى جانب صيانة الصرف الصحي باستبدالها من المجاري إلى أنابيب نظامية للصرف.

وبصدد الأعمال المنجزة قال الرئيس المشترك لبلدية الشعب مهدي بلال: إنهم يسعون من خلال أعمالهم إلى خدمة المواطنين، ونوّه إلى أن أكثر المشاكل تم حلها، وهم بصدد استكمال صيانة شبكات الصرف الصحي، وتنظيف الأبنية المتضررة حفاظاً على السلامة العامة.

(سـ)

ANHA