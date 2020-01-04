أعداد المهجرين ترتفع في مخيم واشوكاني وغياب تام للمنظمات

الهجوم التّركيّ الّذي لا يزال مستمرّاً على مناطق شال وشرق سوريا أسفر عن تهجير 300 ألف مدنيّ، وقتل 478 وإصابة آخرين.

خصصت الإدارة الذّاتيّة أكثر من 64 مركزاً لإيواء المُهجّرين، بالإضافة إلى مخيم واشوكاني الواقع في بلدة تونية 12 كم غرب الحسكة.

المُهجّرون في المخيم يعيشون حياة مأساوية، وظروفاً صعبة في فصل الشتاء, لغياب تام للمنظمات الدولية والإنسانية، وتقع المسؤولية التامة على عاتق الادارة الذّاتيّة ومنظمة الهلال الأحمر الكرديّ.

ومع وصول دفعات جديدة إلى المخيّم، ارتفع العدد الكلّيّ للمُهجّرين إلى 6200 بعد أن كان 5700 مُهجّراً، مؤلّفة من 1100 عائلة يقطنون في 1100 خيمة.

الإداري في المخيّم حسن يوسف، أوضح أنّ عدداً من العائلات لا زالت في خيم الاستقبال، وتوقّف التّسجيل بسبب بطء العاملين والآليات في المخيّم نتيجة للعوامل الجوّيّة.

إدارة المخيّم ومنظّمة الهلال الأحمر الكرديّ وزعتا حوالي 1200سلّة غذائيّة شهريّة في المخيّم, وحوالي 100 سلّة إسعافيّة مع أغطية وأفرشة ومدافئ في خيم الاستقبال.

ولفت يوسف، أنّه تمّ توزيع 200 لتر من مادّة التّدفئة إلى المهجّرين مقدّمة من الإدارة الذّاتيّة, كما ستوزّع الدّفعة الأولى من مادّة الكاز.

وناشدَ الإداريّ في مخيّم واشوكاني حسن يوسف، المنظّمات الدّوليّة المعنيّة بشؤون الإنسان زيارة المخيّم، وتقديم المساعدات للمُهجّرين.

(ج إ/هـ ن)

ANHA