أطفالُ عفرين من الرّكام يصنعون شجرة رأس السّنة

لعام الثّاني يقضي أهالي عفرين المهجّرين رأس السّنة بعيداً عن منازلهم المحتلّة من قبل الاحتلال التّركيّ ومرتزقته.

روشان سينو ورامان سينو طفلان يقطنان في قرية تل قراح في ناحية أحرص في مقاطعة الشّهباء، جمعَا من بين ركام المنازل شّبه المدمّرة ما يصلح ليكون زينة لشجرة الميلاد.

في البداية جلب الطّفلان شجرة صغيرة من حديقة منزل مدمّر بالجوار، ومن ثمّ جمعَا العديد من بقايا الأشياء مثل العبوات البلاستيكيّة، قطع الصّوفّ، أنواع من الورق الملوّن، علب كرتون، وخيوطاً وجوارب قديمة، وصنعَا منها أشكالاً ونماذج لتزيين شجرة الميلاد.

من الجوارب القديمة صنعا شخصيّة رجل الثّلج وبابا نويل، وصنعا علب صغيرة على شكل هدايا من بقايا كرتون علب الإعانات الّتي يحصلان عليها كلّ شهر، كما صنعَا نجوماً من الورق بلون ذهبي وكرات صغيرة من ورق السّلوفان، كما استخدمَا علب المياه الغازيّة وغيرها من الموادّ.

روشان سينو 14 عاماً قالت:" نرغب بالاحتفال برأس السّنة رغم ظروف التّهجير، وأضافت: "عندما كُنّا في عفرين وفي السّنوات الماضية كُنّا نزيّن شجرتنا في ليلة رأس السّنة بشراء الزّينة من الأسواق، لكن بعد أن احتلّت الدّولة التّركيّة أرضنا وهجّرتنا، نحاول أن نصنع زينة شجرتنا في المنزل".

أمّا الطّفل رامان والبالغ من العمر 13 عاماً فقال بهذا الصّدد: "نريد كباقي أطفال العالم الاحتفال بيوم رأس السّنة، ولذلك قمنا بصنع الزّينة أنا وصديقتي، وسنصنع أيضاً البيوت والورود من العبوات البلاستيكيّة، وتلوينها من أجل جعل شجرتنا جميلة".

الطّفلان رامان وروشان تمنّيا أن يحتفلا العام القادم في منزلهما بأمان، وبعيداً عن الحروب والقتل.

(ك)

ANHA