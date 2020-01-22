أزمة اقتصادية تواجه حكومة لبنان  وكوريا الجنوبية إلى مضيق هرمز

تطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى الوضع في لبنان, بالإضافة إلى الوجود الأمريكي في إفريقيا, بالإضافة إلى العزيزات العسكرية في مضيق هرمز.

نيويورك تايمز: حكومة جديدة في لبنان وسط أزمة سياسية واقتصادية

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، عدة مواضيع كان منها الوضع اللبناني, وفي هذا السياق قالت صحيفة نيويورك تايمز: " أعلن لبنان عن تشكيل حكومة جديدة يوم الثلاثاء، متجاوزاً بذلك الجمود المستمر منذ شهر بترشيح 20 وزيراً حكومياً جديداً سيتعين عليهم معالجة مزيج محيّر من الأزمات السياسية والاقتصادية.

إن الحكومة متأخرة عن سداد الديون، فقد فقدت العملة الكثير من قيمتها في السوق السوداء، وخرج المحتجون إلى الشوارع لأكثر من ثلاثة أشهر لإدانة الطبقة السياسية في البلاد التي عانت لسنوات من الفساد وسوء الإدارة.

لم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الجديدة، التي يتعين على البرلمان إعطاءها الثقة، يمكنها اتخاذ إجراءات سريعة لمنع حدوث انهيار اقتصادي أو لإرضاء المتظاهرين, إضافة إلى ذلك، فإن دعم الحكومة الجديدة من حزب الله، الحركة الإسلامية الشيعية التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، يمكن أن يثني دول الخليج عن مساعدة لبنان.

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، خرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة بيروت، وفي أماكن أخرى لحرق الإطارات، والقمامة، وإغلاق الطرق لرفض الحكومة الجديدة.

وسيواجه الوزراء الجدد على الفور انخفاض العملة ، والاقتصاد الراكد، واحتجاجات الشوارع الغاضبة.

واشنطن بوست: رؤساء غرب إفريقيا يحثون الولايات المتحدة على البقاء في الحرب ضد الإرهاب

وبشأن الوجود الأمريكي في إفريقيا, قالت صحيفة واشنطن بوست: "حث زعماء غرب إفريقيا الولايات المتحدة على الاستمرار في الكفاح ضد الجماعات المتطرفة التي تعمّقت جذورها في المنطقة، حيث يدرس البنتاغون انسحاباً كبيراً من القوات من القارة.

وقال رئيسي السنغال وتوغو لصحيفة الواشنطن بوست: "إن أجزاء من الساحل، وهي منطقة صحراوية في جنوب الصحراء الكبرى، سقطت بيد المتشددين الذين لهم صلة بداعش، والقاعدة، الذين يوفرون المأوى للمقاتلين الفارّين من الشرق الأوسط".

واشنطن تايمز: بعد ضغوط أمريكية.. كوريا الجنوبية سترسل جنوداً ومدمّرة بحرية إلى مضيق هرمز

وبدورها قالت صحيفة واشنطن تايمز: "مارست الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطاً على كوريا الجنوبية، ما دفعها لإرسال مدمّرة من سلاح بحريتها و300 جندي إلى مضيق هرمز، حسب إعلان سيول، وذلك في ظل التوتر الحاصل بين طهران وواشنطن.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان: إنها قررت أن "توسّع مؤقتاً" منطقة انتشار قواتها العسكرية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، لتشمل الخليج العربي، وخليج عمان اللذين يربط بينهما مضيق هرمز، وأكدت سيول أن مهمتها لن تكون جزءاً من المهمة البحرية الأمريكية.

وواجهت سيول معضلة بعد الطلب الأمريكي إذ أنها أقامت علاقات دبلوماسية مع طهران منذ أوائل ستينيات القرن الماضي، وكانت إيران حتى العام الماضي أحد المصادر الرئيسية لمواردها النفطية.

ويربط تحالف أمني بين سيول وواشنطن، لكن العلاقات بينهما شهدت توتراً بعدما طالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الجنوبية بدفع مليارات الدولارات كلفة وجود 28 ألفاً و500 جندي أمريكي متمركزين في البلاد لحمايتها من جارتها الشمالية التي تمتلك سلاحاً نووياً.

ودعا السفير الأمريكي في سيول هاري هاريس الأسبوع الماضي سيول للانضمام إلى المهمة البحرية التي تقودها واشنطن قائلاً: إن كوريا الجنوبية بين أكثر الدول التي تحتاج للانضمام نظراً إلى أنها "تحصل على سبعين بالمئة من إمداداتها النفطية من الشرق الأوسط".

(م ش)