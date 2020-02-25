أردوغان: لا اتفاق نهائي حول القمة الرباعية ووفد روسي يزور تركيا يوم غد

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم خلال تصريحات صحفية "لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن على عقد القمة الراعية الخاصة بسوريا في 5 مارس المقبل".

وأضاف أردوغان "وفد روسي يزور تركيا الأربعاء لمناقشة الأوضاع في محافظة إدلب السورية".

وأعلن أردوغان خلال حديثه مقتل جنديين تركيين في ليبيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق عقد قمة رباعية حول إدلب، في 5 مارس/آذار المقبل، تجمعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويأتي ذلك في وقت تزداد حدة المعارك في إدلب حيث سيطرت قوات النظام على 10 مناطق جنوب إدلب يوم أمس واستهدفت الطائرات محيط إحدى النقاط التركية ما أدى لمقتل وإصابة 10 جنود أتراك, فيما تمكن المرتزقة وبدعم تركي من السيطرة على بلدة النيرب.

وكان الكرملين الروسي قال في وقت سابق إن روسيا ستعارض محاولة تبرئة الإرهابيين في إدلب.

وفشلت المساعي الروسية التركية عبر ثلاث جولات من المباحثات بالإضافة إلى اتصال هاتفي بين بوتين وأردوغان بالتوصل إلى تفاهمات بشأن إدلب.

(ي ح)