أردوغان يهدّد روسيا والنظام بالقوة العسكرية وموسكو ترد

تهديدات أردوغان جاءت خلال كلمة اليوم، أمام مسؤولين من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال: "لن نقف متفرجين على ممارسات قصف المدنيين في إدلب وحلب".

وأضاف أردوغان:" لن نتردد في القيام بكل ما يلزم إزاء ذلك، بما فيه استخدام القوة العسكرية إن لم تتوقف العمليات العسكرية في ريفي حلب وإدلب".

وكان أردوغان صرّح في وقت سابق أنهم أبلغوا روسيا أن صبرهم بدأ ينفد بخصوص استمرار القصف في إدلب شمال سوريا، منوّها بأن روسيا لم تلتزم حتى الآن باتفاقيتي "سوتشي" و"أستانا".

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن موسكو تفي بكامل التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي حول إدلب، لكن الهجمات الإرهابية المستمرة في هذا المنطقة تشكل مصدر قلق عميق لها.

(آ س)