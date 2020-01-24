أردوغان يهدد العالم بمرتزقته

تصريحات أردوغان جاءت في كلمة له، اليوم الجمعة، في الحرم الجديد للجامعة الألمانية في اسطنبول بحضور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وقال أردوغان: إنه في حال لم تتحقق التهدئة في ليبيا في أقرب وقت، فإن الفوضى ستعمّ حوض البحر المتوسط بأكمله.

وفي إشارة من أردوغان إلى إدخال مرتزقة إلى ليبيا التي يدعمها سابقاً في سوريا، حذّر الرئيس التركي من أجل الوصول إلى حل سريع قائلاً: "قد تظهر مرتزقة ومنظمات إرهابية كالقاعدة و داعش في ليبيا إن لم يتم التوصل إلى حل سريع".

وشدد أردوغان على أن "خطة السلام تُعد خطوة مهمة نحو إعادة تأسيس الاستقرار السياسي في ليبيا، ونجاحها مرتبط بتنفيذ القرارات".

وأكد أردوغان على دعمه لحكومة الوفاق ضد حفتر حتى التوصل إلى حلول سياسية بين الطرفين.

(آ س)