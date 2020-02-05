أردوغان يهاجم النظام مجدداً ويمهله حتى نهاية الشهر الحالي

وطالب أردوغان خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه ، قوات النظام "بالانسحاب إلى ما وراء خطوط نقاط المراقبة التركية بحلول نهاية شباط وإلا سنتصرف"، وقال "إذا تطلب الأمر فإن القوات المسلحة التركية سوف تعمل جواً وبراً وستنفذ عملية عسكرية إن لزم الأمر في إدلب".

وأضاف أنه "عند تعرض جنودنا أو حلفائنا لأي هجوم، فإننا سنرد بشكل مباشر ودون سابق إنذار وبغض النظر عن الطرف المنفذ للهجوم".

ولفت الرئيس التركي إلى أنه أخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يتوجب على قوات النظام السوري الانسحاب من حدود "اتفاق سوتشي"، وإن لم تنسحب هذه القوات فإن تركيا ستتكفل بذلك.

وقال أردوغان إن الهجوم على الجيش التركي في سوريا كان متعمداً، ويعتبر بمثابة نقطة تحول، مشددا على أن الهجوم على الجنود الأتراك في سوريا، سيكون بداية لمرحلة جديدة بالنسبة لتركيا في سوريا على حد زعمه.

وزعم اردوغان أن الجيش التركي موجود في سوريا بموجب اتفاقية أضنة، التي تتيح له القيام بعمليات عسكرية هناك.

وقال أردوغان "إن كافة القوى الموجودة في سوريا تتخذ من محاربة "داعش" ذريعة لتنفيذ مخططاتها، لافتا إلى أن التفاهمات في إدلب شمال سوريا لا يجري تطبيقها بشكل فعال، والعالم ما زال يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يحدث هناك".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أن تركيا لم تحترم التزاماتها في سوريا وتنقل المرتزقة إلى ليبيا.

(ي ح)