أردوغان يعلن قصف مواقع لقوات النظام

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي له: "المعلومات الأولية تشير إلى مقتل ما بين 30 و 35 عسكرياً من الجيش السوري في العملية التركية".

وأضاف أردوغان " العمليات مستمرة في إدلب، وقد تم استهداف 40 موقعاً هناك".

وأوضح أن "سلاح المدفعية وطائرات إف- 16 التركية لا تزال تردّ على قصف جنودنا في إدلب حتى اللحظة".

وبدوره المرصد السوري لحقوق الإنسان قال: إن ستة جنود من النظام قُتلوا في القصف التركي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، مقتل 4 جنود وإصابة 9 آخرين، وذلك في قصف لقوات النظام السوري على إدلب شمال غربي سوريا.

وتأتي هذه التطورات بعد مهاجمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لروسيا قائلاً: " لم يعد هناك شيء اسمه اتفاقيات سوتشي وأستانا".

وكانت قوات النظام السوري قد سيطرت على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية وتحضّر لهجوم على سراقب, ما أدى لقلق تركي على مصير مرتزقتها في المنطقة.

( ي ح)