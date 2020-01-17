أردوغان يعلن البدء بتغيير ديمغرافية شمال وشرق سوريا

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن بلاده بدأت بالفعل في تشييد ما وصفها بـ"المستوطنات" في المناطق التي تحتلها تركيا في شمال وشرق سوريا.

وتخطط تركيا لتشييد مستوطنات في شمال وشرق سوريا، التي نزح منها الأهالي خلال هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة، لتوطين اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا، والذين فرّوا من مناطق أخرى من البلاد إثر الحرب المندلعة منذ 2011، وسط تحذيرات من تشويه الخريطة الديموغرافية للمنطقة.

وقال أردوغان لوسائل الإعلام "بدأنا العمل على تشييد المستوطنات بين منطقتي رأس العين وتل أبيض، حيث يمكننا توطين مئات الآلاف من الأشخاص".

وأضاف أردوغان أن مناطق أخرى على طول الحدود التركية السورية "يمكن أن تؤوي مليون شخص".

وتقول تركيا: إنها تستضيف على أراضيها أكثر من 3 مليون لاجئ سوري فرّوا إثر اندلاع الحرب في بلادهم، ومعظمهم جاء من محافظات حلب وحمص وحماة، وتسعى تركيا لتوطينهم في المناطق التي احتلتها في شمال وشرق سوريا لتغيير ديمغرافيتها بشكل كامل.

(آ س)