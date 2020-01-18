أردوغان يبدأ حربه الانتخابية مبكراً.. إقصاء حزب داوود أوغلو

أعلن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا عن قائمة الأحزاب المؤهلة للمشاركة في الانتخابات المحتملة المقبلة، والتي لم يكن حزب المستقبل الذي أسسه أحمد داود أوغلو من ضمن هذه الأحزاب.

وجاء في بيان المجلس الأعلى للانتخابات أن الأحزاب التي تم إقصاؤها من القائمة "لا تستوفي الشروط اللازمة للمشاركة في الانتخابات المحتملة".

وجاء في البيان إن "الأحزاب التي نظمت جمعيتها العامة قبل ستة أشهر من الأسبوع الثاني من كانون الثاني 2020، وتلك التي ثبت تنظيمها الحزبي في نصف المقاطعات التركية الـ 81 على الأقل سيتم تزويدها بقائمة انتخابية".

ويبدو أن الشرط الذي وضعه المجلس يستهدف حزب غريم الرئيس رجب طيب أردوغان، إذ أن حزب المستقبل عقد جمعيته العامة في 13 كانون الأول الماضي فقط.

وكان حزب داود أوغلو نشر قائمة إسمية بـ 154 عضواً مؤسساً بينهم مسؤولون سابقون في حزب العدالة والتنمية، الذي يقوده أردوغان، ويبدو أن أردوغان لم يغفر لداوود أوغلو ورفاقه محاولتهم إنشاء حزب معارض، إذ قال في مناسبة سابقة "لقد رأينا هذا من الكثير من أعضاء الحزب سابقاً، لقد عمد بعضهم للتكتل في مجموعات داخل الحزب نفسه".

(آ س)