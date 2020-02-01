أردوغان قلق من فقدان خزان مرتزقته وبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي

تطرقت الصحف العربية، اليوم، إلى الوضع في إدلب, بالإضافة إلى الوضع العراقي, وإلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

العرب: تهاوي جبهات الجهاديين في إدلب يدفع أردوغان إلى التهديد بعمل عسكري

تناولت الصحف العربية الصادرة، صباح اليوم، في الشأن السوري عدة مواضيع كان أبرزها الوضع في إدلب, وفي هذا السياق قالت صحيفة العرب: " قلل متابعون للشأن السوري من جدية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتلويحه بشنّ عملية عسكرية في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، مشيرين إلى أن الأخير لا يملك فتح معركة مع موسكو حول الشأن السوري في وقت باتت فيه أولوية تركيا الأمنية تتركز على “الخطر الكردي”.

وقال الرئيس التركي، الجمعة، إن تركيا قد تشنّ عملية عسكرية في محافظة إدلب إذا لم يتم حل الوضع في المنطقة فوراً.

ويقول محللون: إن روسيا إلى جانب حرصها على أهمية استعادة الحكومة السورية لمحافظة إدلب فإنها تأخذ بعين الاعتبار استنزاف الخزان الجهادي لتركيا، باعتباره يشكّل تهديداً وجودياً ليس فقط على مصالحها في المنطقة العربية، حيث يقف الجانبان على طرفي نقيض (سوريا وليبيا مثالاً)، بل وأيضاً على أمنها القومي حيث لطالما نشطت أنقرة في ساحات خلفية.

ويرى مراقبون أن الموقف التركي المتوتر يعود لقلق من أن تتجاوز عملية إدلب السيطرة على الطرق الاستراتيجية، وأن تفقد أنقرة خزاناً جهادياً تراهن عليه في عملياتها التوسعية بالمنطقة العربية وعلى رأسها ليبيا.

وباتت تركيا في موقف ضعيف أمام روسيا بسبب ما يربط البلدين من علاقات اقتصادية متقدّمة وحيوية بالنسبة إلى أنقرة، خاصة أن مرور أنبوب الغاز الروسي عبر الأراضي التركية كطريق لوصوله إلى أوروبا جعل من تركيا بلداً مرتهناً لهذا التحول الجيواستراتيجي.

البيان: معيتيقة. . منصة التدخل التركي في شمال أفريقيا

وفي الشأن الليبي قالت صحيفة البيان: "مع استمرار توافد المرتزقة والجنود الأتراك، تحولت قاعدة معيتيقة في ليبيا إلى منصة للتدخلات التركية في ليبيا ودول شمال أفريقيا، حيث ذكرت مصادر مطلعة أن ضباطاً أتراك يديرون عمليات التنسيق بين المرتزقة القادمين من شمال سوريا والميليشيات الإرهابية في طرابلس، من داخل المطار.

ومن جهته، كشف مصدر عسكري من داخل طرابلس لـ «البيان» عن أن حكومة الوفاق كلّفت تركيا بإجراء ترتيبات عسكرية وأمنية في طرابلس، والاستعداد لشنّ هجمات متزامنة على مواقع تمركز الجيش الوطني، بمشاركة المرتزقة السوريين والجنود الأتراك.

وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته، أنّ حكومة الوفاق اتخذت قرار الحرب بضغط من تركيا وجماعة الإخوان، وسلمت مقاليد إدارة المعارك لفريق الضباط والخبراء الأتراك المتمركز في قاعدة معتيقية، وأطلقت خلال الأيام الماضية سراح المئات من عناصر تنظيمي داعش والقاعدة من سجونها بعد التزامهم بالقتال ضد الجيش الوطني الليبي.

الشرق الأوسط: أوروبا بلا بريطانيا وأنصار «بريكست» يحتفلون

أوروبياً, قالت صحيفة الشرق الأوسط: "يستيقظ الأوروبيون اليوم على اتحاد من دون بريطانيا التي خرجت في الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش الليلة الماضية من الاتحاد، وسط احتفالات من جانب أنصار الخروج «بريكست»، وبعد نحو نصف قرن من انضمامها إلى المشروع الأوروبي، تفيق بريطانيا على مرحلة غير محددة المعالم، وتدخل فترة انتقالية لتحديد معالم علاقتها بالقارة الأوروبية على الجانب الآخر من بحر المانش.

ويشكل تحويل «بريكست» إلى خطوة ملموسة انتصاراً لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي نجح حيث فشلت سلفه تيريزا ماي التي خاضت مفاوضات طويلة وصعبة مع الاتحاد الأوروبي".

الإمارات اليوم: السيستاني يدعو إلى انتخابات مبكرة لحل الأزمة

عراقياً, قالت صحيفة الإمارات اليوم: "جددت المرجعية الدينية في العراق، أمس، دعوتها إلى إجراء انتخابات تشريعية في «أقرب فرصة ممكنة»، لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ انطلاق الحراك الاحتجاجي المناهض للحكومة قبل أربعة أشهر، ونددت باستخدام القوة لإخلاء مخيمات المحتجين في جميع أنحاء البلاد، فيما عززت قوات الأمن إجراءاتها ضد المحتجين.

وتفصيلاً، قال المرجع الديني، علي السيستاني، في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها ممثله عبد المهدي الكربلائي: إنه «يتحتّم الإسراع في إجراء الانتخابات المبكرة ليقول الشعب كلمته».

وأضاف أنه «لابد من الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة»، و«القيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة».

(ي ح)