أجور المعاينات الطبية لم تتغير والهيئة تؤكد مخالفة من لا يتقيد

يعاني أبناء مقاطعة قامشلو من عدم وجود تعرفة موحدة للمعاينة الطبية ضمن عيادات مدينة قامشلو، التي يتوجه إليها معظم أبناء المقاطعة لتلقي العلاج، وبحسب الأهالي تختلف المعاينة الطبية من طبيب لآخر، فمنهم من يُعاين بـ 3 آلاف ليرة سورية ، ومنهم من تصل معايناتهم إلى 5 آلاف ل.س.

صالح أحمد العبد الله 75 عام، من المكوّن العربي قدِم من ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، قطع عشرات الكيلو مترات لتلقي العلاج، كان يجلس بجانب إحدى الصيدليات وبيده بعض الأدوية، لم يفصح عن مرضه، إلا أنه اشتكى من ارتفاع أجور المعاينات الطبية في قامشلو، ووصفها بـ "الخيالية".

وأكد العبد الله بأن الطبيب الذي عاينه تقاضى أجراً قدره 4 آلاف ل. س، وتساءل لماذا المعاينة بـ 4 آلاف ل.س؟، ووصف تفاوت وغلاء أجور المعاينات الطبية بأنها "تُحرق الشعب".

فؤاد ماجي من سكان ناحية عامودا، يعاني شقيقه من ألم في المفاصل، أوضح ضرورة أن يتعامل الأطباء مع المرضى بروح المسؤولية، وعدم رفع أجور المعاينات أثناء هبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وطالب الجهات المعنية بوضع حدّ لتفاوت أسعار المعاينات الطبية في قامشلو.

هيئة الصحة في إقليم الجزيرة أوضحت لوكالتنا عدم وجود أي تغيير في التعرفة الطبية (أجور المعاينات)، وبأن السقف الأعظمي للمعاينة الطبية لا تتجاوز 3 آلاف ل. س، بحسب لوائح الهيئة التي وضعت عام 2017، وبيّنت بأن لجان الهيئة تُتابع بشكل دوري الواقع الصحي والعيادات الطبية.

الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة منال محمد أوضح بأن هيئة الصحة في إقليم الجزيرة وضعت لوائح للتعرفة الطبية عام 2017، وبيّن لعدم وجود أي تغيير في التعرفة الطبية، وقال "تم وضع التعرفة الطبية وأجور العمليات في المشافي، بالإضافة لأسعار الأدوية الطبية في الصيدليات".

وبيّن منال محمد بأن التعرفة الطبية في كافة العيادات في إقليم الجزيرة هي 3 آلاف ل. س، وتصل لـ 4 آلاف في حال كُشف على المريض في إحدى المشافي بشكل إسعافي.

وطالب أهالي إقليم الجزيرة بضرورة مراجعة هيئة الصحة في حال تقاضى أي طبيب التعرفة الطبية أكثر من 3 آلاف ل. س.

وبصدد شكاوى الأهالي، أكد الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة، على أن الهيئة ستوعز إلى اللجان في كافة المناطق لتكثيف العمل من أجل منع رفع الأطباء للتعرفة الطبية، وبيّن: "في حال ضُبطت أية مخالفة سيتم تنبيه الطبيب، وستتم مخالفته أصولاً إذا كُررت المخالفة".

ويبلغ عدد العيادات الطبية في إقليم الجزيرة حوالي 410 عيادة، بين سنية، هضمية، جراحية، عصبية، قلبية، عينية، نسائية، وأطفال.

(أ ب)

ANHA