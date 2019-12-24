أبناء الشدادي يلبون نداء العشائر العربية وينضمون لقسد

تلبية لنداء الواجب والمشاركة في الدفاع عن الوطن, بعد الهجوم التركي الذي لا يزال مستمراً على شمال وشرق سوريا، أعلنت العشائر العربية في المنطقة النفير العام لأبنائها، للانضمام إلى قوات سوريا الديمقراطية، ومنها عشائر ناحية الشدادي.

وانطلاقا من مبدأ إخوّة الشعوب في شمال وشرق سوريا، ودفاعاً عن المكونات والمكتسبات والأرض التي رُويت بدماء آلاف الشهداء والجرحى، انضمت الدفعة الثالثة لأبناء الشدادي إلى مجلس الشدادي العسكري تلبية لنداء النفير العام الذي أُعلن من قبل عشائر المنطقة لصدّ العدوان التركي ومرتزقته من جبهة النصرة وداعش.

المقاتل من أبناء العشائر محمد الخيري، في ناحية الشدادي، أوضح أنهم كأبناء عشائر ومقاتلين انضموا لصفوف قوات سوريا الديمقراطية تلبية لنداء وجهاء العشائر، واتجهوا مع المئات من المقاتلين إلى جبهات القتال في القرى الحدودية للشمال السوري، وذلك بعد احتلال تركيا لسري كانيه وكري سبي/تل أبيض وبناء قواعد لها في صوامع شركراك على مرأى القوات الروسية والتحالف الدولي.

ونوّه الخيري، أن روسيا وغيرها لن تحمي أبناء شمال وشرق سوريا من غزو الاحتلال التركي، "ونحن لن نفرط بشبر واحد من أرضنا لهذا قررنا الانضمام إلى قسد".

فيما لفت وائل البري، مقاتل من أبناء العشائر، أن الاحتلال التركي عاث فساداً وقتلاً، وارتكب المجازر بحق أهالي سري كانيه/ رأس العين والمناطق التي دخل إليها، وتابع "هذه ليست الدفعة الأولى من أبناء العشائر وليست الأخيرة فهناك الآلاف من الشباب مستعدون للالتحاق بصفوف قسد كقوة رديفة، كون قسد مطلب الشعب والقوة المدافعة عن الكرامة والحرية في شمال وشرق سوريا".

ومن جانبه نوّه عطا الشبّوط، أن قوات العشائر وأبنائها حصن حصين، يدافع يداً بيد مع قوات قسد والحماية الذاتية لدحر الغازي التركي ومرتزقته.

وشدّد عطا السبوط، على ضرورة القضاء على الخلايا النائمة التي تقوم على الإغتيالات، ونهب وسلب المنطقة وتأمين المنطقة من أفعالهم.

ولفت الشبوط في حديثه، إلى أنه على كافة العشائر والمكونات التكاتف للقضاء على هذه "الجرثومة" والتوجه إلى جبهات القتال والمشاركة في معارك الكرامة واستعادة كل شبر احتلته تركيا ومرتزقتها.

(هـ ن)

ANHA