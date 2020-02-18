أبراهام يلتقي عبدي ويعبر عن امتنانه لقسد التي حافظت على حالة الأمان في المناطق المحررة

وبعد زيارة رئيس لجنة التسليح في الكونغرس الأمريكي "رالف أبراهام" والوفد المرافق مقر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مدينة الرقة, وعقد اجتماع مطول مع الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، التقى بعدها بالقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال "مظلوم عبدي".

وخلال اللقاء عبر "أبراهام" الذي أنهى زيارته لشمال شرق سوريا وتجوّل في عدة مدن منها مدينة الرقة، عن شكره وامتنانه لقوات سوريا الديمقراطية التي حافظت على حالة الأمان في هذه المناطق المحررة بالرغم من كل الأحداث التي جرت فيها، وأكد على استمرار دعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لقوات سوريا الديمقراطية والتعاون معها في شتى المجالات.

بدوره شكر الجنرال "مظلوم عبدي" السيناتور أبراهام والوفد المرافق على زيارتهم هذه، ونوه إلى أهمية مثل هذه الزيارات كونها تنقل صورة حقيقية عن الواقع الأمني وحالة الاستقرار الذي تعيشه المناطق الواقعة تحت حماية قوات سوريا الديمقراطية.

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ANHA