آمال ضئيلة بشأن حل الأزمة الليبية  وغوايدو يسعى للإطاحة بمادورو مجدداً

تطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى نتائج قمة برلين حول ليبيا, بالإضافة إلى الوضع الفنزويلي, وإلى الوجود الأمريكي في إفريقيا.

نيويورك تايمز: القوى الدولية تدعو إلى وقف إطلاق النار في الحرب الأهلية الطويلة في ليبيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها نتائج قمة برلين بخصوص ليبيا, وفي هذا السياق قالت صحيفة نيويورك تايمز: "بعد اجتماع في برلين، تعهدت روسيا وتركيا ودول أخرى بإنهاء تدخلهم في الدولة الواقعة شمال إفريقيا لإفساح المجال لجهود السلام".

و دعت روسيا وتركيا وعشرات القوى الدولية الأخرى ذات المصالح المتنافسة في ليبيا الغنية بالنفط، الأحد، إلى وقف إطلاق النار وحظر الأسلحة، والتزمت بإنهاء تدخلها على الأرض، لمنح الليبيين مساحة للمصالحة السياسية.

وقدّم تجمّع الأحد الذي استضافته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بصيصاً من الأمل في الحرب الأهلية الطويلة، في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي ازدادت تعقيداً في الآونة الأخيرة، بسبب الحرب بالوكالة المتصاعدة بين تركيا وروسيا, لكن زعماء الفصيلين المتحاربين في ليبيا رفضوا حتى قضاء بعض الوقت في نفس الغرفة".

وفي طفرة متواضعة، وافق طرفي النزاع على إرسال ممثلين إلى اجتماع آخر في جنيف ، حيث سيبدؤون قريباً في تحديد شكل الحل, لكن التوقعات لا تزال منخفضة بأن هذه المحادثات ستؤدي إلى أي نوع من السلام الدائم على الأرض في المستقبل القريب.

وول ستريت جورنال : خوان غوايدو من فنزويلا إلى كولومبيا لحضور المؤتمر الإقليمي

وفي الشأن الفنزويلي قالت صحيفة وول ستريت جورنال: "سيجتمع زعيم المعارضة خوان غوايدو مع مايك بومبو وآخرين، بينما يسعى لحشد الدعم في الجهود الرامية إلى الإطاحة بنيكولاس مادورو.

وسافر زعيم المعارضة السياسية في فنزويلا، سراً إلى كولومبيا حيث سيلتقي بمسؤولين من الولايات المتحدة، وحلفاء إقليميين بينما يسعى إلى حشد الدعم الدولي في محاولته الإطاحة برئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

واشنطن تايمز: الكونغرس يحذر من خطة البنتاغون للانسحاب من إفريقيا

صحيفة واشنطن بوست قالت: "يواجه البنتاغون تمرداً من الحزبين في الكونغرس، بسبب خطط لنقل القوات من إفريقيا لمواجهة الصين، وهي آخر عقبة تواجهها وزارة الدفاع التي تحاول تنفيذ محور رئيسي في السياسة الأمنية الأمريكية.

وحثّ أكثر من عشرة من المشرعين الأسبوع الماضي، وزير الدفاع مارك إسبر على الحفاظ على وجود القوات الأمريكية في إفريقيا، محذرين من أن الانسحاب يمكن أن يضر بالأمن القومي الأمريكي، وسط تصاعد الهجمات العسكرية الجهادية على بلدان في قلب القارة.

وقد حذّر رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جيمس إينهوفي، من أن "أي تخفيض في قواتنا سيكون قصير النظر ، وقد يشلّ قدرة أفريكوم على تنفيذ مهمتها".

الإندبندنت: قرابة 500 جريح في لبنان مع استدعاء شرطة مكافحة الشغب والجيش

وفي الشأن اللبناني قالت صحيفة الاندبندنت: "أصيب حوالي 500 متظاهر مناهض للحكومة في لبنان، خلال عطلة نهاية الأسبوع في الاشتباكات العنيفة مع قوات الأمن خارج البرلمان".

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، والرصاص المطاطي، لتفريق الحشود في وسط بيروت ليل الأحد، أثناء انتشار الجيش في استعراض واضح للقوة.

وجاءت الاشتباكات بعد أكثر من تسع ساعات من المعارك في الشوارع، يوم السبت، بينما عبّر المتظاهرون عن غضبهم من المؤسسات التي يحمّلونها مسؤولية الأزمة الاقتصادية في البلاد.

(م ش)